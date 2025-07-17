Харьковчанка могла помогать врагу с корректировкой нового удара по мэрии – СБУ

Фигурантка дела – 45-летняя безработная харьковчанка, передает пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По версии следствия, она могла помогать врагу спланировать удар по одному из подразделений Харьковского горсовета.

«Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии. Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны. Связь с российскими спецслужбами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом «Лохматый»), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов», – уточнили в СБУ.

Силовики задержали женщину дома и вручили подозрение. Ей «светит» до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.