Харьковчанка могла помогать врагу с корректировкой нового удара по мэрии – СБУ
Фигурантка дела – 45-летняя безработная харьковчанка, передает пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По версии следствия, она могла помогать врагу спланировать удар по одному из подразделений Харьковского горсовета.
«Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии. Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны. Связь с российскими спецслужбами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом «Лохматый»), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов», – уточнили в СБУ.
Силовики задержали женщину дома и вручили подозрение. Ей «светит» до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: предательница, рф, СБУ, спецслужбы;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 10:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фигурантка дела – 45-летняя безработная харьковчанка, передает пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".