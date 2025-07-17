Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Фігурантка справи – 45-річна безробітна харків’янка, повідомляє прессекретар Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За версією слідства вона могла допомагати ворогові спланувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради.
“Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів”, – уточнили у СБУ.
Силовики затримали жінку вдома та вручили підозру. Їй “світить” до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також: Пристрасті навколо “Гіганта”: замовниця будівництва кафе теж подала до суду
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: предательница, рф, СБУ, спецслужбы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 10:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фігурантка справи – 45-річна безробітна харків’янка, повідомляє прессекретар Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".