Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ

Фігурантка справи – 45-річна безробітна харків’янка, повідомляє прессекретар Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За версією слідства вона могла допомагати ворогові спланувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради.

“Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів”, – уточнили у СБУ.

Силовики затримали жінку вдома та вручили підозру. Їй “світить” до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.