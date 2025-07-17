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Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ

Події 10:11   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ

Фігурантка справи – 45-річна безробітна харків’янка, повідомляє прессекретар Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За версією слідства вона могла допомагати ворогові спланувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради.

Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів”, – уточнили у СБУ.

Силовики затримали жінку вдома та вручили підозру. Їй “світить” до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 10:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фігурантка справи – 45-річна безробітна харків’янка, повідомляє прессекретар Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".