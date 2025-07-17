Хлопця, який розчленував підлітка, відправили до СІЗО, йому “світить” 15 років

Про те, що Індустріальний райсуд Харкова, обрав запобіжний захід 17-річному хлопцеві, який убив і розчленував підлітка, повідомила облпрокуратура.

“Прокурор наполягав на необхідності ізоляції підозрюваного, наголошуючи на наявності ризиків, передбачених КПК України. Зокрема, йшлося про можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює тяжкість інкримінованого йому злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, та може вжити заходів з метою уникнення кримінальної відповідальності”, – уточнили правоохоронці.

Також прокурор зазначив, що підозрюваний може чинити психологічний вплив на свідків, тим самим заважати слідству.

У результаті хлопця відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше в обласній прокуратурі поінформували, що у Харкові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) 17-річному хлопцеві. За версією слідства, пізно ввечері 12 липня у лісосмузі по проїзду Кільцевому він убив та розчленував ровесника, до якого ревнував свою дівчину.