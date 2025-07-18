Пьяные водители заполонили дороги Харьковщины за минувшие сутки (фото)
О том, что больше двух десятков пьяных водителей остановили накануне на дорогах Харьковщины, сообщили в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Так, по данным копов, за сутки в регионе остановили 24 водителя с признаками алкогольного опьянения.
«К счастью, их опасное путешествие окончили наши инспекторы. На нарушителей составлены соответствующие административные материалы, которые будут направлены в суд», – уточнили патрульные.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей Харькова и области беречь свою жизнь, а также жизнь и здоровье других водителей, и садиться за руль только трезвым.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, патрульні, патрульные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 10:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что больше двух десятков пьяных водителей остановили накануне на дорогах Харьковщины, сообщили в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".