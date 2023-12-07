Засніжило: що відбувається на дорогах Харківщини (відео)
На Харківщині – погіршення погодних умов. Дорожники працюють у посиленому режимі.
«Із 7:00 опади у вигляді дрібного снігу розпочалися на північно-східному напрямку. Спочатку засніжило у Вовчанську та Великому Бурлуку, згодом негода захопила майже половину території області. На превентивну обробку складних ділянок доріг відразу вийшла спецтехніка», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Дорожники зазначили, що у п’ятницю синоптики прогнозують проходження ще одного циклону. За їхніми даними, снігу побільшає. Температура коливатиметься вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до мінус 5. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця.
«Поки ж усі підрядники Служби працюють у посиленому режимі, на чергування виведено додаткову техніку. Водіїв просимо бути особливо уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху», – закликали дорожники.
Щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення потрібно звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Водіям вантажівок пропонують перечекати негоду на майданчиках вздовж державних доріг. Стоянки та місця відстою для транспортних засобів на Google карті https://goo.su/b4Jq
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, заснежило, погода, сніг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – погіршення погодних умов. Дорожники працюють у посиленому режимі.".