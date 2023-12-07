Хуртовина й сильний вітер: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 8 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 м/с. Вдень – хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.