Хуртовина й сильний вітер: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 8 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 м/с. Вдень – хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 8 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".