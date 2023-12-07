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Хуртовина й сильний вітер: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Суспільство 14:21   07.12.2023
Вікторія Яковенко
Хуртовина й сильний вітер: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 8 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 м/с. Вдень – хуртовина. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 8 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".