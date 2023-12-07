Засипле снігом і захурделить: прогноз погоди в Харкові та області на 8 грудня
Фото: Павло Велицький
У п’ятницю, 8 грудня, у Харкові та області очікуються снігопади, часом із хуртовиною. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові прогнозують сніг, вдень – хуртовину. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 5 градусів морозу, вдень – 1 – 3 градуси зі знаком “мінус”.
По області вночі сніг. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями значний, хуртовина, місцями налипання мокрого снігу. Нічна температура становитиме від 3 до 8 морозу, денна – від 5 морозу до 0.
Вітер східний, 7-12 м/с. Вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 8 грудня, у Харкові та області очікуються снігопади, часом із хуртовиною. На дорогах ожеледиця.".