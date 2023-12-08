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На Харківщині – перший рівень небезпеки – ХОВА

Суспільство 08:59   08.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині – перший рівень небезпеки – ХОВА

ХОВА з посиланням на дані Регіонального центру з гідрометеорології повідомила про небезпеку через пориви вітру та хуртовини на Харківщині.

Увага, синоптики попереджають про І рівень небезпечності на Харківщині. За інформацією регіонального центру з гідрометрології, вранці та вдень 8 грудня у Харківській області очікуються пориви східного вітру, що сягатимуть 15-20 м/с, а також вдень можлива
хуртовина“, – поінформувала пресслужба ХОВА.

В обласній військовій адміністрації закликали без зайвої потреби не виїжджати на дороги.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА з посиланням на дані Регіонального центру з гідрометеорології повідомила про небезпеку через пориви вітру та хуртовини на Харківщині".