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Вночі у Харкові та області може бути небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 15:11   11.01.2024
Вікторія Яковенко
Вночі у Харкові та області може бути небезпечно: попередження синоптиків Фото: Павло Велицький

Про небезпечні метеорологічні явища у регіоні вночі 12 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 12 січня по області та місту очікуються пориви північного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовина . На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні синоптиків.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у регіоні вночі 12 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".