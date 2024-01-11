Вночі у Харкові та області може бути небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища у регіоні вночі 12 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 12 січня по області та місту очікуються пориви північного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовина . На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні синоптиків.

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