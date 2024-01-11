Нашестя мишей відбувається на полях Харківщини

У ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що виявили “мишоподібних гризунів” у посівах озимини та на полях з-під соняшника.

“Упродовж останнього тижня спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на обстежених посівах озимої пшениці та полях з-під соняшнику були виявлені мишоподібні гризуни за чисельності 1,0-2, на неорних землях – 1,5-3 колонії на гектарі. Поширеність гризунів на зазначених площах склала 100%”, – поінформували фахівці.

Проте у Держпродспоживслужбі зазначили, що відлиги, ожеледиця та замерзання води на полях стримують розвиток гризунів.

“Їх подальший розвиток значною мірою визначатимуть погодні умови, зокрема, стабільна температура повітря, тривалий період без снігового покриву або ж наявність стабільного снігового покриву сприятимуть життєдіяльності гризунів. Також надалі можлива міграція гризунів на озимі зернові колосові, озимий ріпак і багаторічні трави та збільшення чисельності на зазначених культурах”, – прогнозують у службі.