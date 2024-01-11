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Нашествие мышей происходит на полях Харьковщины

Общество 11:59   11.01.2024
Оксана Горун
Нашествие мышей происходит на полях Харьковщины

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что обнаружили «мышевидных грызунов» в посевах озимых и на полях из-под подсолнечника.

«В течение последней недели специалистами Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области на обследованных посевах озимой пшеницы и полях из-под подсолнечника были обнаружены мышевидные грызуны по численности 1,0-2, на непахотных землях — 1,5-3 колонии. Распространенность грызунов на указанных площадях составила 100%», — проинформировали специалисты.

Тем не менее в Госпродпотребслужбе отметили, что оттепели, гололед и замерзание воды на полях, сдерживают развитие грызунов.

«Их дальнейшее развитие в значительной степени будут определять погодные условия, в частности, стабильная температура воздуха, длительный период без снежного покрова или наличие стабильного снежного покрова будут способствовать жизнедеятельности грызунов. Также в дальнейшем возможна миграция грызунов на озимые колосковые зерновые, озимый рапс и многолетние травы и увеличение численности на указанных культурах», — прогнозируют в службе.

Читайте также: Мыши конкурируют с оккупантами. Как харьковские бойцы ВСУ борются с грызунами

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что обнаружили «мышевидных грызунов» в посевах озимых и на полях из-под подсолнечника".