Нашествие мышей происходит на полях Харьковщины

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что обнаружили «мышевидных грызунов» в посевах озимых и на полях из-под подсолнечника.

«В течение последней недели специалистами Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области на обследованных посевах озимой пшеницы и полях из-под подсолнечника были обнаружены мышевидные грызуны по численности 1,0-2, на непахотных землях — 1,5-3 колонии. Распространенность грызунов на указанных площадях составила 100%», — проинформировали специалисты.

Тем не менее в Госпродпотребслужбе отметили, что оттепели, гололед и замерзание воды на полях, сдерживают развитие грызунов.

«Их дальнейшее развитие в значительной степени будут определять погодные условия, в частности, стабильная температура воздуха, длительный период без снежного покрова или наличие стабильного снежного покрова будут способствовать жизнедеятельности грызунов. Также в дальнейшем возможна миграция грызунов на озимые колосковые зерновые, озимый рапс и многолетние травы и увеличение численности на указанных культурах», — прогнозируют в службе.