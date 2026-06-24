Саранча приближается? Что рекомендуют жителям Харьковщины в ГППС

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовали предупреждение об угрозе распространения саранчи.

«На территории Зеленодольской громады Криворожского района Днепропетровской области наблюдается сезонное развитие и массовое распространение перелетной саранчи, существует высокая вероятность попадания данных вредителей на территорию Харьковской области или развития местных популяций саранчи, которые постоянно присутствуют в нашем регионе и массово и очагово развиваются в отдельные годы», — говорится в сообщении

Специалисты напоминают, что эти вредители представляют серьезную опасность для урожая из-за высокой плодовитости, прожорливости и способности преодолевать значительные расстояния. Взрослые особи саранчи могут мигрировать на десятки и даже сотни километров за сутки, а при благоприятных погодных условиях – до 200 км и более.

«Это означает, что за считанные дни или недели саранчи могут достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам», — подчеркнули в ГППС.

По данным службы, в регионе наблюдается питание личинок нестадных видов только в местах их резервации (непахотные земли) по численности ниже экономического порога вредоносности. Заселение сельскохозяйственных посевов пока не обнаружено.

При этом в ГППС настоятельно рекомендуют руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить усиление аграриям. Особо обратить внимание на районы, граничащие с Днепропетровской областью.

«Напоминаем! В случае обнаружения итальянского пруса и других стадных особ саранчи по численности 2-5 экз. на кв. м, нестадных особ саранчи – 10-15 экз. на кв. м используют химические обработки. Защитные обработки против саранчи начинают при массовом появлении личинок I возраста. Основную массу личинок стадной саранчи следует ликвидировать при развитии ее в III-IV возрасте, до окрыления следует завершить химические мероприятия. Методы обработки химическими препаратами (сплошные, краевые, локальные – в местах высокой концентрации вредителя) зависят от конкретных условий и количества вредителей. Используйте инсектициды согласно «Перечню пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине». Обязательно соблюдайте меры безопасности, в частности, за 3 суток до проведения химобработки необходимо предупредить глав исполнительных комитетов сельских и поселковых советов, а также владельцев пасек о времени и месте проведения работ, указав название, степень и срок действия токсичности препарата», — рекомендуют специалисты.