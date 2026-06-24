Live

Саранча приближается? Что рекомендуют жителям Харьковщины в ГППС

Общество 12:10   24.06.2026
Виктория Яковенко
Саранча приближается? Что рекомендуют жителям Харьковщины в ГППС Фото: ГППС в Харьковской области

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовали предупреждение об угрозе распространения саранчи.

«На территории Зеленодольской громады Криворожского района Днепропетровской области наблюдается сезонное развитие и массовое распространение перелетной саранчи, существует высокая вероятность попадания данных вредителей на территорию Харьковской области или развития местных популяций саранчи, которые постоянно присутствуют в нашем регионе и массово и очагово развиваются в отдельные годы», — говорится в сообщении

Специалисты напоминают, что эти вредители представляют серьезную опасность для урожая из-за высокой плодовитости, прожорливости и способности преодолевать значительные расстояния. Взрослые особи саранчи могут мигрировать на десятки и даже сотни километров за сутки, а при благоприятных погодных условиях – до 200 км и более.

«Это означает, что за считанные дни или недели саранчи могут достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам», — подчеркнули в ГППС.

По данным службы, в регионе наблюдается питание личинок нестадных видов только в местах их резервации (непахотные земли) по численности ниже экономического порога вредоносности. Заселение сельскохозяйственных посевов пока не обнаружено.

При этом в ГППС настоятельно рекомендуют руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить усиление аграриям. Особо обратить внимание на районы, граничащие с Днепропетровской областью.

«Напоминаем! В случае обнаружения итальянского пруса и других стадных особ саранчи по численности 2-5 экз. на кв. м, нестадных особ саранчи – 10-15 экз. на кв. м используют химические обработки. Защитные обработки против саранчи начинают при массовом появлении личинок I возраста. Основную массу личинок стадной саранчи следует ликвидировать при развитии ее в III-IV возрасте, до окрыления следует завершить химические мероприятия. Методы обработки химическими препаратами (сплошные, краевые, локальные – в местах высокой концентрации вредителя) зависят от конкретных условий и количества вредителей. Используйте инсектициды согласно «Перечню пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине». Обязательно соблюдайте меры безопасности, в частности, за 3 суток до проведения химобработки необходимо предупредить глав исполнительных комитетов сельских и поселковых советов, а также владельцев пасек о времени и месте проведения работ, указав название, степень и срок действия токсичности препарата», — рекомендуют специалисты.

Читайте также: Вредная черепашка размножается на Харьковщине: срочное предупреждение

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
24.06.2026, 19:14
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2026, 18:38
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
24.06.2026, 16:07
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
24.06.2026, 22:25
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
24.06.2026, 21:52
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11

Новости по теме:

24.06.2026
У вдовы воина с Харьковщины украли 2 млн грн: среди фигурантов – заключенный
23.06.2026
Некачественный уголь для учебных заведений Харьковщины: кто поставлял
23.06.2026
Обманул єВідновлення: как житель Харьковщины купил дом на Киевщине – следствие
22.06.2026
Спрятал у тещи: депутат присвоил имущество КП на Харьковщине – следствие
22.06.2026
Пшеницей засеяли исторические земли на Харьковщине: суд вернул их государству


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Саранча приближается? Что рекомендуют жителям Харьковщины в ГППС», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовали предупреждение об угрозе распространения саранчи.".