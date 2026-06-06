Вредная черепашка размножается на Харьковщине: срочное предупреждение
ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области распространило срочное сигнализационное сообщение о вредителе, от которого необходимо защитить растения.
«По данным специалистов Управления фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве в посевах озимых зерновых культур в Лозовском, Чугуевском и других районах происходит яйцекладка клопа вредной черепашки при численности 0,3-1 яйцекладок на квадратный метр. Этот вредитель ежегодно наносит существенные количественные и качественные потери урожая», — отметили в Госпродпотребслужбе.
В частности, из-за вредных черепашек зерно может усыхать, также в нем может снижаться содержание клейковины. Обработки от этого вредителя эффективны на ранних стадиях размножения — по личинкам младших возрастов (первого и второго).
Также специалисты отмечают рост количества пшеничных трипсов, тли и пьявиц.
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«В посевах озимой пшеницы продолжается распространение и развитие болезней, а именно: мучнистой росы, септориоза, бурой листовой ржавчины и гельминтоспориоза. В дальнейшем осадки и умеренные температуры могут способствовать распространению и вредоносности вышеуказанных и других заболеваний», — предупредили в Госпродпотребслужбе.
Там рекомендуют аграриям своевременно обработать растения разрешенными к использованию инсектицидами и фунгицидами.
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- Категории: Происшествия; Теги: вредитель, госпродпотребслужба, предупреждение;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 17:41;