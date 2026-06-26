Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 26 июня.

По информации метеорологов, днем 26 июня с сохранением до конца суток по Харькову и области ожидается гроза. В предварительном прогнозе, опубликованном накануне, грозы предвидели в области, в городе рассчитывали на теплую погоду без существенных осадков.

В Украину тем временем начнет заходить жара. Первыми ее почувствуют жители южных и западных регионов. Уже к воскресенью, по информации синоптика Натальи Диденко, ожидается повышение температуры до +32 — +37 градусов.