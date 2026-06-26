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Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области

Погода 07:18   26.06.2026
Оксана Горун
Об опасной погоде 26 июня предупредили жителей Харькова и области

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 26 июня.

По информации метеорологов, днем 26 июня с сохранением до конца суток по Харькову и области ожидается гроза. В предварительном прогнозе, опубликованном накануне, грозы предвидели в области, в городе рассчитывали на теплую погоду без существенных осадков.

В Украину тем временем начнет заходить жара. Первыми ее почувствуют жители южных и западных регионов.  Уже к воскресенью, по информации синоптика Натальи Диденко, ожидается повышение температуры до +32 — +37 градусов.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 26 июня".