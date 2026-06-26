Про небезпечну погоду 26 червня попередили мешканців Харкова та області

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщини 26 червня.

За інформацією метеорологів, вдень 26 червня зі збереженням до кінця доби по Харкову та області очікується гроза. У попередньому прогнозі, котрий публікували напередодні, грози передбачали в області, в місті ж розраховували на теплу погоду без істотних опадів.

В Україну тим часом почне заходити спека. Першими її відчують мешканці південних та західних регіонів. Уже до неділі, за інформацією синоптикині Наталії Діденко, очікується підвищення температури до +32-37 градусів.