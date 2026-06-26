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Про небезпечну погоду 26 червня попередили мешканців Харкова та області

Погода 07:18   26.06.2026
Оксана Горун
Про небезпечну погоду 26 червня попередили мешканців Харкова та області

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщини 26 червня.

За інформацією метеорологів, вдень 26 червня зі збереженням до кінця доби по Харкову та області очікується гроза. У попередньому прогнозі, котрий публікували напередодні, грози передбачали в області, в місті ж розраховували на теплу погоду без істотних опадів.

В Україну тим часом почне заходити спека. Першими її відчують мешканці південних та західних регіонів. Уже до неділі, за інформацією синоптикині Наталії Діденко, очікується підвищення температури до +32-37 градусів.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщини 26 червня".