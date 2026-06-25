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Співпраця у сфері відновлення: Терехов підписав меморандум у Польщі

Політика 21:19   25.06.2026
Оксана Горун
Співпраця у сфері відновлення: Терехов підписав меморандум у Польщі Фото: пресслужба ХМР

Меморандум передбачає партнерство між українськими та польськими муніципалітетами, обмін досвідом, підготовку спільних проєктів та залучення українських міст до європейських програм, повідомила пресслужба мерії.

Документ підписали у Гданську з Асоціацією польських міст та Спілкою польських метрополій з одного боку та Асоціацією прифронтових міст і громад з іншого.

Терехов повідомив, що для українських прифронтових громад ця співпраця матиме практичне значення.

“Прифронтові громади мають величезне навантаження: забезпечують людей послугами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру, готуються до зими, підтримують економіку й планують своє майбутнє. Саме тому нам потрібна пряма співпраця з європейськими містами, які мають досвід розвитку, управління, залучення інвестицій і роботи в європейських програмах”, – пояснив міський голова.

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Раніше Терехов повідомив, що напередодні офіційного старту конференції “Ukraine Recovery Conference” у польському Гданську домовився про надання Харкову 47 мільйонів євро. 15 млн – це кредит ЄБРР, який спрямують на екстрену підтримку ліквідності Харкова. Ще 32 мільйони євро потрібні для модернізації системи теплопостачання (з них 15 млн – це теж кредит ЄБРР, 17 млн ​​– безповоротний грант від Європейського Союзу).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 21:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморандум передбачає партнерство між українськими та польськими муніципалітетами, підготовку спільних проєктів та залучення українських міст до європейських програм".