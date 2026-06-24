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Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)

Записано 20:12   24.06.2026
Олена Нагорна
Антидронові сітки в Харкові: Терехов повідомив, хто все вирішує (відео)

Визначення локацій, де у Харкові встановлювати антидронові сітки, — це компетенція військових, наголосив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Ми на постійному зв’язку з нашими військовими, і вони тільки визначають ці локації, на яких потрібно встановлювати такі антидронові сітки. Взагалі вони допомагають від FPV-дронів, які, на жаль, декілька разів вже влучали в місті. Так, вони допомагають. Основний захист від них – це РЕБ. Що стосується цих антидронових сіток, якщо будуть такі вказівки від військових, то обласна військова адміністрація буде по певних локаціях їх встановлювати, і це ми чудово розуміємо», — зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон

Нагадаємо, 23 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що антидронові сітки можуть почати встановлювати вглиб Харкова. За його словами, насамперед необхідно захистити окружну дорогу, а подальші кроки залежатимуть від ситуації: у перспективі захисні конструкції можуть з’явитися на Харківському шосе, на в’їзді на Салтівку та в районі П’ятихаток. До робіт можуть бути залучені військові, фахівці Державної спеціальної служби транспорту чи Служби відновлення. Синєгубов запевнив, що визначення ролей ХОВА та міськради ніяк не загальмує процес і не вплине на оперативність ухвалення рішень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 20:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Визначення локацій, де у Харкові встановлювати антидронові сітки, — це компетенція військових, наголосив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".