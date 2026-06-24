Антидроновые сетки в Харькове: Терехов сообщил, кто все решает (видео)

Определение локаций, где в Харькове устанавливать антидроновые сетки, — это компетенция военных, подчеркнул в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы на постоянной связи с нашими военными, и только они определяют эти локации, на которых нужно устанавливать такие антидроновые сетки. Вообще они помогают от FPV-дронов, которые, к сожалению, несколько раз уже попадали в городе. Да, они помогают. Основная защита от них – это РЭБ. Что касается этих антидроновых сеток, если будут такие указания от военных, то областная военная администрация будет по определенным локациям их устанавливать, и это мы прекрасно понимаем», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон

Напомним, 23 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что антидроновые сетки могут начать устанавливать вглубь Харькова. По его словам, в первую очередь необходимо защитить окружную дорогу, а дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации: в перспективе защитные конструкции могут появиться на Харьковском шоссе, на въезде на Салтовку и в районе Пятихаток. К работам могут быть привлечены как военные, так и специалисты Государственной специальной службы транспорта или Службы восстановления. Синегубов заверил, что определение ролей ХОВА и горсовета никак не затормозит процесс и не повлияет на оперативность принятия решений.