На Харьковщине усилили ПВО: что купили (фото)
Для противовоздушной обороны Харьковской области закупили 28 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) различных модификаций, которые помогут эффективнее нейтрализовывать российские беспилотники.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, общая стоимость техники — более 12,7 миллиона гривен. Приобрели ее в рамках проекта United24.
«Новые комплексы помогут нашим защитникам неба еще эффективнее противодействовать российским воздушным целям, что, убежден, сохранит многие жизни мирных жителей и убережет объекты критической и гражданской инфраструктуры», — подчеркнул глава ХОВА.
Видео: ХОВА
Он также отметил, что благодаря системам РЭБ, которые ХОВА передавала военным ранее, Силам обороны удалось эффективно подавить уже более 100 российских беспилотников типа «Молния», «Shahed», «Италмас», а также FPV-дронов.
Напомним, результаты работы сил ПВО и РЭБ во время российской атаки шестью КАБами по ТЭЦ в Харьковском районе 21 июня Синегубов оценил как позитивные.