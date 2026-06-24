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На Харьковщине усилили ПВО: что купили (фото)

Общество 17:28   24.06.2026
Елена Нагорная
На Харьковщине усилили ПВО: что купили (фото) Фото: ХОВА

Для противовоздушной обороны Харьковской области закупили 28 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) различных модификаций, которые помогут эффективнее нейтрализовывать российские беспилотники.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, общая стоимость техники — более 12,7 миллиона гривен. Приобрели ее в рамках проекта United24.

«Новые комплексы помогут нашим защитникам неба еще эффективнее противодействовать российским воздушным целям, что, убежден, сохранит многие жизни мирных жителей и убережет объекты критической и гражданской инфраструктуры», — подчеркнул глава ХОВА.

Видео: ХОВА

Он также отметил, что благодаря системам РЭБ, которые ХОВА передавала военным ранее, Силам обороны удалось эффективно подавить уже более 100 российских беспилотников типа «Молния», «Shahed», «Италмас», а также FPV-дронов.

Напомним, результаты работы сил ПВО и РЭБ во время российской атаки шестью КАБами по ТЭЦ в Харьковском районе 21 июня Синегубов оценил как позитивные.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 17:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для противовоздушной обороны Харьковской области закупили 28 комплексов радиоэлектронной борьбы, которые помогут эффективнее нейтрализовывать российские беспилотники.".