На Харківщині посилили ППО: що придбали (фото)

Для протиповітряної оборони Харківської області закупили 28 комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) різних модифікацій, які допоможуть ефективніше збивати російські безпілотники.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загальна вартість техніки — понад 12,7 мільйона гривень. Придбати її вдалося в межах проєкту United24.

«Нові комплекси допоможуть нашим захисникам неба ще ефективніше протидіяти російським повітряним цілям, що, переконаний, збереже багато життів мирних жителів та вбереже об’єкти критичної й цивільної інфраструктури», — наголосив очільник ХОВА.

Відео: ХОВА

Він також підкреслив, що завдяки системам РЕБ, які ХОВА передавала військовим раніше, Силам оборони вдалося ефективно подавити вже понад 100 російських безпілотників типу «Молния», «Shahed», «Італмас», а також FPV-дронів.

Нагадаємо, результати роботи сил ППО та РЕБ під час російської атаки шістьма КАБами по ТЕЦ у Харківському районі 21 червня Синєгубов оцінив як позитивні.