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На Харківщині посилили ППО: що придбали (фото)

Суспільство 17:28   24.06.2026
Олена Нагорна
На Харківщині посилили ППО: що придбали (фото) Фото: ХОВА

Для протиповітряної оборони Харківської області закупили 28 комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) різних модифікацій, які допоможуть ефективніше збивати російські безпілотники.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загальна вартість техніки — понад 12,7 мільйона гривень. Придбати її вдалося в межах проєкту United24.

«Нові комплекси допоможуть нашим захисникам неба ще ефективніше протидіяти російським повітряним цілям, що, переконаний, збереже багато життів мирних жителів та вбереже об’єкти критичної й цивільної інфраструктури», — наголосив очільник ХОВА.

Відео: ХОВА

Він також підкреслив, що завдяки системам РЕБ, які ХОВА передавала військовим раніше, Силам оборони вдалося ефективно подавити вже понад 100 російських безпілотників типу «Молния», «Shahed», «Італмас», а також FPV-дронів.

Нагадаємо, результати роботи сил ППО та РЕБ під час російської атаки шістьма КАБами по ТЕЦ у Харківському районі 21 червня Синєгубов оцінив як позитивні.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 17:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для протиповітряної оборони Харківської області закупили 28 комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які допоможуть ефективніше збивати російські безпілотники.".