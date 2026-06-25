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Сотрудничество в сфере восстановления: Терехов подписал меморандум в Польше

Мир 21:19   25.06.2026
Оксана Горун
Сотрудничество в сфере восстановления: Терехов подписал меморандум в Польше Фото: пресс-служба ХГС

Меморандум предполагает партнерство между украинскими и польскими муниципалитетами, обмен опытом, подготовку совместных проектов и привлечение украинских городов в европейские программы, сообщила пресс-служба мэрии.

Документ подписали в Гданьске с Ассоциацией польских городов и Союзом польских метрополий с одной стороны и Ассоциацией прифронтовых городов и громад с другой.

Терехов сообщил, что для украинских прифронтовых громад это сотрудничество будет иметь практическое значение.

«Прифронтовые громады испытывают огромную нагрузку: обеспечивают людей услугами, восстанавливают поврежденную инфраструктуру, готовятся к зиме, поддерживают экономику и планируют свое будущее. Именно поэтому нам нужно прямое сотрудничество с европейскими городами, имеющими опыт развития, управления, привлечения инвестиций и работы в европейских программах», — пояснил городской голова Харькова.

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Ранее Терехов сообщил, что накануне официального старта конференции «Ukraine Recovery Conference» в польском Гданьске договорился о предоставлении Харькову 47 миллионов евро. 15 млн — это кредит ЕБРР, который направят на экстренную поддержку ликвидности Харькова. Еще 32 миллиона евро нужны для модернизации системы теплоснабжения (из них 15 млн — это тоже кредит ЕБРР, 17 млн — безвозвратный грант от Европейского Союза).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 21:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меморандум предполагает партнерство между украинскими и польскими муниципалитетами, подготовку совместных проектов и привлечение украинских городов в европейские программы".