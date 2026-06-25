Сьогодні 25 червня 2026: яке свято та день в історії

25 червня в Україні – День митника. У цей день 1919 року Харків захопила добровольча армія російського генерала Денікіна. У 1967-му відбувся перший показ телепередачі у прямому етері у всесвітньому масштабі. У 1950-му почалася Корейська війна. У 1939-му у Львові востаннє провели збори Наукового товариства ім. Шевченка. У 1783-му “батько” сучасної хімії Антуан Лавуазьє повідомив, що вода – це поєднання водню та кисню.

Свята та пам’ятні дати 25 червня

25 червня в Україні – День митника.

У світі – Міжнародний день моряка.

Також сьогодні: Всесвітній день Beatles, День кольорового ТБ, Всесвітній день вітиліго, Міжнародний день сомоподібних.

25 червня в історії

25 червня 1783 року “батько” сучасної хімії французький вчений Антуан Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це поєднання водню та кисню. Докладніше.

25 червня 1919 року Харків захопили війська російських “білих” – добровольча армія генерала Денікіна. Армія, яку очолювали генерали Май-Маєвський та Кутєпов, вибила з Харкова більшовиків. Звісно, ​​цю подію назвали “освобождением Харькова”.

“Традиція тоді така склалася: кожна наступна влада вважала себе визволителькою від попередньої. Та навряд чи почувалися визволеними харківські українці. І не лише тому, що жахіття червоного терору швидко змінилося жахіттям терору білого. До всього, розпочався цілеспрямований наступ на українську мову та культуру. Першим помітним наслідком заміни червоного прапора на “триколор” стало зникнення портрета Тараса Шевченка із залу засідань Губернського земства”, – пише проєкт “LIKБЕЗ”.

“Репресованим” зображенням Шевченка справа тільки розпочалася. Сам Денікін, який дістався Харкова через кілька днів після його захоплення, вже в серпні видав звернення до населення, де заявив, що українці – “малорусская ветвь русского народа”, а національно-визвольний рух в Україні підтримується німцями та є зрадницьким. Надовго білі в Харкові не затрималися – до кінця року місто знову “освободили”. Цього разу червоні. Війська більшовиків здійснили контрнаступ із півночі. Під тиском Червоної армії білогвардійці покинули Харків, і 12 грудня 1919 року до міста увійшли більшовицькі війська.

25 червня 1939 року у Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. Докладніше.

25 червня 1950 року розпочалася Корейська війна. У Південній Кореї її так і називають “Інцидент 25 червня” (раніше – “Заколот 25 червня”). У КНДР назва комуністично пафосна – Вітчизняна визвольна війна. Докладніше.

25 червня 1967 року відбувся перший показ телепередачі у прямому етері у всесвітньому масштабі. Це була програма “Наш світ” (“Our World”). Докладніше.

25 червня 1992 року у Києві розпочався дводенний Всеукраїнський православний собор. Докладніше.

Церковне свято 25 червня

25 червня вшановують пам’ять преподобномучениці Февронії, діви. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 червня в садах з’явилося багато білок, то рік буде дощовим.

Якщо ластівки низько літають – до дощової погоди.

Гроза в цей день – до хорошого врожаю ярих культур, а веселка – до врожаю ягід.

Якщо ввечері 25 червня туман, то погода найближчими днями поліпшиться.

Що не можна робити 25 червня

Не можна працювати в полі та на городі в другій половині дня.

Не можна рано лягати спати.

Не варто дозволяти дитині спати на чужій подушці.

Не можна купувати велику худобу.