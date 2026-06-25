Сегодня 25 июня 2026: какой праздник и день в истории

25 июня в Украине – День таможенника. В этот день 1919 года Харьков захватила добровольческая армия российского генерала Деникина. В 1967-м состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. В 1950-м началась Корейская война. В 1939-м во Львове последний раз провели собрание Научного общества им. Шевченко. В 1783-м «отец» современной химии Антуан Лавуазье сообщил, что вода — это сочетание водорода и кислорода.

Праздники и памятные даты 25 июня

25 июня в Украине – День таможенника.

В мире – Международный день моряка.

Также сегодня: Всемирный день Beatles, День цветного ТВ, Всемирный день витилиго, Международный день сомоподобных.

25 июня в истории

25 июня 1783 года «отец» современной химии французский ученый Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это сочетание водорода и кислорода. Подробнее.

25 июня 1919 года Харьков захватили войска российских «белых» – добровольческая армия генерала Деникина. Армия, которую возглавляли генералы Май-Маевский и Кутепов, выбила из Харькова большевиков. Конечно, это событие назвали «освобождением Харькова».

«Традиция тогда такая сложилась: каждая последующая власть считала себя освободительницей от предыдущей. Но вряд ли чувствовали себя освобожденными харьковские украинцы. И не только потому, что ужас красного террора быстро сменился ужасом террора белого. К тому же началось целенаправленное наступление на украинский язык и культуру. Первым заметным следствием замены красного флага на триколор стало исчезновение портрета Тараса Шевченко из зала заседаний Губернского земства», — пишет проект «LIKБЕЗ. Исторический фронт».

«Репрессированным» изображением Шевченко дело только началось. Сам Деникин, который добрался в Харьков через несколько дней после его захвата, уже в августе издал обращение к населению, где заявил, что украинцы – «малорусская ветвь русского народа», а национально-освободительное движение в Украине поддерживается немцами и является предательским. Надолго белые в Харькове не задержались – до конца года город снова «освободили». На этот раз красные. Войска большевиков совершили контрнаступление с севера. Под давлением Красной армии белогвардейцы покинули Харьков, и 12 декабря 1919-го в город вошли большевистские войска.

25 июня 1939 года во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. Подробнее.

25 июня 1950 года началась Корейская война. В Южной Корее ее так и называют «Инцидент 25 июня» (ранее — «Мятеж 25 июня»). В КНДР название коммунистически пафосное – Отечественная освободительная война. Подробнее.

25 июня 1967 года состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Это была программа «Наш мир» («Our World»). Подробнее.

25 июня 1992 года в Киеве начался двухдневный Всеукраинский православный собор. Подробнее.

Церковный праздник 25 июня

25 июня чтят память преподобномученицы Февронии, девы. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 июня в садах появилось много белок, год будет дождливым.

Если ласточки низко летают – к дождливой погоде.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю яровых культур, а радуга – к урожаю ягод.

Если вечером 25 июня туман, то погода в ближайшие дни улучшится.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя работать в поле и огороде во второй половине дня.

Нельзя рано ложиться спать.

Не стоит разрешать ребенку спать на чужой подушке.

Нельзя покупать крупный скот.