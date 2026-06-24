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Сьогодні 24 червня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   24.06.2026
Оксана Горун
Сьогодні 24 червня 2026: яке свято та день в історії Фото: ps.informator.ua

24 червня – Івана Купала. Цього дня 2023 року нічим завершився “бунт Пригожина” у РФ. У 1973-му з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу. У 1948-му СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна. У 1934-му столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва. У 1945-му відбувся парад перемоги в Москві. У 1812-му армія Наполеона перетнула кордони Російської імперії. У 1717-му створили першу Велику ложу масонів. У 1509-му в Англії коронували Генріха VIII та його першу дружину Катерину Арагонську. 

Свята та пам’ятні дати 24 червня

24 червня – Івана Купала.

У світі – Всесвітній день історії.

Також сьогодні: Міжнародний день гримера, День басейну, Міжнародний день феї.

24 червня в історії

24 червня 1509 року в Англії коронували Генріха VIII та його першу дружину Катерину Арагонську. Генріх зійшов на престол після смерті батька, першого короля з династії Тюдорів – Генріха VII. Докладніше.

24 червня 1717 року представники чотирьох британських масонських лож заснували Велику Ложу Англії – першу в історії масонства. Таким чином, цього дня масонство оформилося як організований рух. Докладніше.

24 червня 1812 року армія французького імператора Наполеона Бонапарта перетнула річку Неман, почавши вторгнення до Російської імперії. Докладніше.

Наполеон перетинає річку Неман
Перетинання Немана Наполеоном Бонапартом на початку кампанії 1812 року. Ілюстрація: wikipedia.org

24 червня 1901 року відкрилася перша виставка Пабло Пікассо в Парижі. Докладніше.

24 червня 1934 року Харків перестав бути столицею УРСР. Докладніше.

24 червня 1945 року в Москві провели парад перемоги. Докладніше.

Парад перемоги у Москві 1945
Фото: wikipedia.org

24 червня 1948 року СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна.  Докладніше.

24 червня 1973 року з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу. Докладніше.

24 червня 2022 року армія РФ нічним обстрілом зруйнувала в Харкові спорткомплекс НТУ “ХПІ”.

24 червня 2023 року нічим завершився перспективний “бунт Пригожина” у РФ. Докладніше.

Церковне свято 24 червня

24 червня відзначають Різдво чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 24 червня зранку пахне свіжою травою, то буде дощ.

Якщо в цей день багато роси, буде гарний врожай огірків.

Якщо небо зоряне – восени буде багато грибів.

Що не можна робити 24 червня

Не можна веселитися й здіймати галас.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна займатися роботою по дому, а також рукоділлям.

Не можна користуватися ножем і різати круглі продукти.

Не можна підіймати гроші із землі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 червня – Івана Купала. Цього дня 2023 року завершився “бунт Пригожина” у РФ. У 1973-му з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу".