Сьогодні 24 червня: яке свято та день в історії

24 червня 1934 року столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва. 1717-го в цей день утворили першу Велику ложу масонів. 1812-го армія Наполеона перетнула кордони Російської імперії. 1945-го відбувся парад перемоги в Москві. 1948-го СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна.

Свята та пам’ятні дати 24 червня

24 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – День басейну.

24 червня в історії

24 червня 1717 року представники чотирьох британських масонських лож заснували Велику ложу Англії – першу історії масонства. Таким чином, цього дня масонство оформилося як організований рух. Історична подія сталася в пивній “Гусак і рожен” у Лондоні.

На організаційній зустрічі чотири ложі обрали Ентоні Сейєра як “старшого майстра масона, а потім майстра ложі” своїм Великим магістром. Він своєю чергою призначив своїх великих наглядачів. Також вирішили низку організаційних питань. Ці чотири початкові ложі, які сформували Велику, називають “чотири старі ложі”.

24 червня 1812 року армія французького імператора Наполеона Бонапарта перетнула річку Неман, почавши вторгнення до Російської імперії. До цього Наполеон звернувся до військ, звинувативши Росію у порушенні Тільзитського миру (укладеного в 1807 році після перемоги Наполеона в російсько-пруссько-французькій війні). Перша рота французьких саперів перетнула Неман увечері 23 червня. А після опівночі чотирма наведеними мостами почали рухатися основні сили.

За чотири дні річку форсували 220 тисяч вояків. Перше бойове зіткнення із російською армією сталося 25 червня. На першому етапі вторгнення росіяни відступили до самої Москви. Проте військо французів надалі підвели сувора зима та погана логістика. Тому найсильніша армія Європи під час цього вторгнення зазнала величезних втрат, після чого так і не відновилася.

24 червня 1901 року відкрилася перша виставка Пабло Пікассо в Парижі. На той момент митець був початківцем, йому було лише 19 років. Виставку організовував впливовий артдилер Амбруаз Воллар, який працював із “новітніми” художниками, зокрема модерністами. Він не мав дуже гарної репутації, адже заробляв на роботах художників краще, ніж вони самі. Проте організована Волларом виставка допомогла Пікассо потрапити до лав перспективних художників. У Парижі цього дня презентували 75 картин художника. Значну кількість він створив за кілька місяців до вернісажу.

24 червня 1934 року Харків перестав бути столицею УРСР. Цього дня завершився процес переїзду владних структур радянської республіки до Києва. Принципове рішення про зміну столиці ухвалили ще 18 січня 1934 року на пленумі ЦК КП(б)У.

Ініціював його другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому Павло Постишев. Аргументуючи таку ініціативу, він наголосив, що перенесення столиці пропонує “особисто товариш Сталін”. Тож голосів проти й бути не могло. З початку переїзд планували здійснити восени, але надалі прискорилися та провели його влітку. 23 червня 1934 року уряд УРСР “проводжали” в театрі Шевченка та на привокзальній площі в Харкові. А 24 червня – урочисто зустріли на залізничному вокзалі в Києві. На Софійській площі з цієї нагоди провели військовий парад.

24 червня 1945 року в Москві провели парад перемоги.

У ньому брало участь 67 військових частин, які представляли 10 фронтів Червоної Армії. Загалом – близько 40 тисяч військових. Командував парадом маршал Костянтин Рокоссовський, приймав – Георгій Жуков. Кульмінацією параду стало кидання нацистських штандартів та прапорів до мавзолею Леніна.

24 червня 1948 року СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна. Це рішення стало відповіддю на Лондонську нараду шести держав, яка започаткувала процес утворення ФРН. У СРСР це сприйняли як порушення Потсдамського договору. Блокада почалася не одномоментно, а поступово впроваджувалась. На початку, 12 червня, припинили дорожнє сполучення, 21 червня – річковий зв’язок, а 24 – залізничний. Блокованими в західних секторах Берліна виявилися близько 2,2 млн німців. Вони повністю залежали від постачання продовольством ззовні. Отже, керівництво західних держав ухвалило рішення щодо організації повітряного мосту. Повітряний зв’язок регулювався окремим договором. Той надавав західним союзникам в ексклюзивне використання повітряний коридор завширшки 32 км. Саме цим коридором полетіли транспортні літаки – на початку ВПС США, а надалі – також британські та інших союзників.

З кінця липня таким шляхом до Берліна щодня доставляли понад 2000 тонн вантажів. У 1949 році встановили рекорд – за 24 години літаки здійснили 1398 рейсів та перевезли 12 849 тонн вантажів. Завозили не лише продукти, а й вугілля, бензин, медикаменти тощо. Загалом за час блокади повітряним мостом перевезли близько 2,34 млн тонн вантажів. Попри ці зусилля, заблоковане населення Берліна було ще в гіршому стані, ніж у роки війни, показники захворюваності та смертності значно зросли. СРСР зняв блокаду 12 травня 1949 року.

24 червня 1973 року з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу.

На момент відставки йому було 90 років. Де Валера все своє життя присвятив боротьбі за незалежність Ірландії. Вперше парламент не визнаної Британією республіки він очолював ще 1919-1921 роках. Є співавтором Конституції Ірландії. 29 грудня 1937 року став першим прем’єр-міністром республіки Ейре (згодом – республіки Ірландія). Далі повертався на цю посаду ще двічі – 1954-го та 1957-го. А 25 червня 1959 року його обрали президентом Ірландії. 1966-го – переобрали на другий термін. З цієї посади він пішов 24 червня 1973 року у віці 90 років.

24 червня 2022 року армія РФ нічним обстрілом зруйнувала у Харкові спорткомплекс НТУ “ХПІ” .

Церковне свято 24 червня

24 червня християни вшановують пам’ять апостолів Варфоломія i Варнави. Варфоломій був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Це про нього Христос казав: «Істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства». Після вознесіння Христа Варфоломій проповідував на Сході – в Індії та Вірменії. У Альвані (нині – столиця Азербайджану Баку) язичницькі жерці розіп’яли Варфоломея. Проте він продовжував проповідувати й з хреста. Тоді з апостола зняли шкіру, а потім відтяли голову.

Варнава – апостол від 70-ти. Разом зі святим Павлом він проповідував Євангеліє в Малій Азії, а потім на Кіпрі. Він перший з апостолів відправився для проповіді в Італію, був у Римі й заснував єпископський престол у Мілані. Після повернення на Кіпр місцеві юдеї побили апостола камінням, а потім кинули тіло в багаття. Але тіло не згоріло, мощі християни таємно поховали в печері.

Народні прикмети

Веселка 24 червня віщує пізню осінь.

Тепла ніч обіцяє хороший врожай фруктів.

Грім у цей день – до хорошого врожаю.

Що не можна робити 24 червня

Не можна зривати дикі трави та польові квіти.

Краще не починати нові справи, ремонт, не влаштовуватися на роботу.