Сьогодні 24 червня: яке свято та день в історії

24 червня – Івана Купала. Цього дня 1934 року столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва. У 1717-му створили першу Велику ложу масонів. У 1812-му армія Наполеона перетнула кордони Російської імперії. У 1945-му відбувся парад перемоги в Москві. У 1948-му СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна. У 1973-му з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу. У 2023-му нічим завершився перспективний “бунт Пригожина” у РФ.

Свята та пам’ятні дати 24 червня

24 червня в Україні – Івана Купала.

У світі відзначають День басейну, Міжнародний день феї.

24 червня в історії

24 червня 1717 року представники чотирьох британських масонських лож заснували Велику Ложу Англії – першу в історії масонства. Таким чином, цього дня масонство оформилося як організований рух. Детальніше.

24 червня 1812 року армія французького імператора Наполеона Бонапарта перетнула річку Неман, почавши вторгнення до Російської імперії. Детальніше.

24 червня 1901 року відкрилася перша виставка Пабло Пікассо в Парижі. Детальніше.

24 червня 1934 року Харків перестав бути столицею УРСР. Цього дня завершився процес переїзду владних структур радянської республіки до Києва. Принципове рішення про зміну столиці ухвалили ще 18 січня 1934 року на пленумі ЦК КП(б)У. Детальніше.

24 червня 1945 року в Москві провели парад перемоги. Детальніше.

24 червня 1948 року СРСР розпочав блокаду західного сектора Берліна. Це рішення стало відповіддю на Лондонську нараду шести держав, яка розпочала процес утворення ФРН. Детальніше.

24 червня 1973 року з посади президента Ірландії пішов Еймон де Валера – найстаріший державний діяч світу. Детальніше.

24 червня 2022 року армія РФ нічним обстрілом зруйнувала в Харкові спорткомплекс НТУ “ХПІ”.

24 червня 2023 року нічим завершився перспективний “бунт Пригожина” у РФ. Протягом дня за просуванням колони найманців на Москву спостерігав увесь світ, але після дзвінка білоруського диктатора Лукашенка фінансист “Вагнера” ​​Пригожин заявив, що його головорізи розвертаються та їдуть до польових таборів. Як відомо, ця чи то слабкість, чи то дурість вартувала йому життя.

Церковне свято 24 червня

24 червня – День святого духа. Відзначають Різдво чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана. Батьками Йоана Предтечі були священник Захарія та Єлизавета. Вони дожили до старості, не маючи дітей. Якось Захарія відправляв богослужіння в Єрусалимському храмі та побачив архангела Гавриїла. Той передбачив, що в Захарії народиться син, який буде провісником очікуваного Месії. Захарія засумнівався, що на старості можна мати сина, й просив знамення. І отримав його – разом із покаранням за зневіру: священник був вражений німотою аж до виконання пророцтва. Єлизавета завагітніла й таїлася п’ять місяців від людей, боячись глузування через свій вік. Але згодом її відвідала дальня родичка – Діва Марія, щоб розділити свою та її радість. Тож Єлизавета першою вітала Марію як матір Божу. Нарешті Єлизавета народила сина та назвала Йоаном. Усі були здивовані, адже ніхто в роду не мав такого імені. Але Захарія написав на дощечці: “Йоан ім’я йому” – і одразу зміг говорити. Він одразу промовив пророчі слова про те, що син його Йоан – Предтеча Господа. Коли цар Ірод наказав убити всіх немовлят, Єлисавета з сином втекла в пустелю та переховувалася в печері. А Захарія продовжував служити в Єрусалимі. Ірод послав до нього воїнів із наказом відкрити місце перебування немовляти Йоана та його матері. Але Захарія відповів, що це йому невідомо. Тоді його вбили просто в храмі. А Єлизавета із сином жила далі в пустелі, й там і померла. Йоан же під охороною ангела перебував у пустелі до того часу, як вийшов на проповідь про покаяння і сам хрестив Ісуса Христа.

Народні прикмети

Якщо 24 червня зранку пахне свіжою травою, то буде дощ.

Якщо в цей день багато роси, буде гарний врожай огірків.

Якщо небо зоряне – восени буде багато грибів.

Що не можна робити 24 червня

Не можна веселитися й здіймати галас.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна займатися роботою по дому, а також рукоділлям.

Не можна користуватися ножем і різати круглі продукти.

Не можна підіймати гроші із землі.