Пригожин здав назад: бунтівник не дійшов 200 км до Москви
Фінансист ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що розгортає свої колони назад – у польові табори на фронті.
“ЧВК “Вагнер” хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися Тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом”, – заявив Пригожин в аудіо, опублікованому в телеграмі.
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Перед цим з’явилося повідомлення пресслужби невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про те, що він нібито провів переговори з Пригожиним і досяг домовленості про зупинення руху “Вагнера” на Москву.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 20:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фінансист ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що розгортає свої колони назад – у польові табори на фронті".