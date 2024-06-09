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Студентів з Африки РФ відправляє на війну до Харківської області – Bloomberg

Події 19:36   09.06.2024
Оксана Якушко
Студентів з Африки РФ відправляє на війну до Харківської області – Bloomberg

Чиновники РФ застосували тактику, яку вперше використала ПВК “Вагнер” – погрожують депортувати африканців, якщо вони не підпишуть контракт з армією, повідомляє Bloomberg.

За оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів битися у російській армії проти України, залучивши додаткові сили для наступу на Харківщині.

За словами чиновників, використовуючи тактику групи найманців ПВК “Вагнер”, російські чиновники все частіше загрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до армії.

Деякі африканці, які перебувають у РФ за робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією чи бойовими діями. Деяким із цих людей вдалося підкупити чиновників, щоб вони залишилися в країні й при цьому уникнули військової служби, сказав чиновник.

Російська практика відправлення мігрантів та студентів у бій під примусом виникла ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо високих втрат, оскільки їх дедалі частіше використовують у ризикованих наступальних маневрах для захисту більш  навчених підрозділів.

РФ проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців як мінімум у 21 країні, включаючи кілька країн Африки.

Однак на цей час війська РФ просуваються вперед на північному сході України дуже повільно і зазнають тяжких втрат, попри нестачу військ та боєприпасів з українського боку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновники РФ застосували тактику, яку вперше використала ПВК “Вагнер” – погрожують депортувати африканців, якщо вони не підпишуть контракт з армією, повідомляє Bloomberg.".