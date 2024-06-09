Спроба РФ відкрити новий фронт на Харківщині зайшла у глухий кут – Bloomberg

Путіну не вистачає часу задля досягнення прориву в Україні. РФ досягла обмеженого прогресу в ситуації, коли Україні не вистачає зброї. При цьому Україна зупиняє російський наступ, оскільки починає надходити іноземне озброєння, зазначає Bloomberg.

Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які зазнають нестачі зброї та боєприпасів. Це стає дедалі серйознішою проблемою для Володимира Путіна, оскільки його військова перевага починає зникати.

Зараз, коли до Києва йдуть постачання свіжої зброї на мільярди доларів від американських та європейських союзників, вікно для російського прориву звужується, попри те, що він продовжує обстрілювати ракетами та безпілотниками українські міста, включаючи енергетичну інфраструктуру.

Спроба РФ відкрити новий фронт на північному сході України, у Харківській області, схоже, вже зайшла в глухий кут, так і не досягнувши мети Путіна зі створення буферної зони вздовж кордону. Україна стверджує, що завдає «дуже високих втрат» російським військам у боях під містом Вовчанськ.

Російські війська просунулися лише трохи після взяття в лютому стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка ціною величезних втрат протягом кількох місяців боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

Російська стратегія виснаження сил України є «дуже дорогою та кривавою для самої російської армії», сказав Руслан Пухов, голова московського Центру аналізу стратегій та технологій. “Це може призвести до надмірного виснаження сил російської сторони, що, своєю чергою, дає українцям шанс контратакувати”.

У той час як РФ посилює атаки в кількох точках вздовж лінії фронту, “у нас є шанси змінити ситуацію на свою користь”, головком ЗСУ Олександр Сирський.

Путін наполягає на тому, що його військові цілі не змінилися і що РФ воюватиме стільки, скільки необхідно для перемоги в Україні, попри втрати в війні, що йде вже третій рік і кінця якої не видно. Україна та її союзники стикаються з проблемою підтримки опору у війні, яка здебільшого зайшла у глухий кут.

Хоча українські офіційні особи підняли тривогу з приводу загрози російського прориву під час багатомісячних затримок з постачання американської зброї, київські війська в основному утримували оборону, попри те, що армія Москви перевершувала їх по озброєнню майже 10 до 1. Оскільки адміністрація президента відправляє американську зброю в Україну після того, як у квітні Конгрес нарешті затвердив фінансування у розмірі 61 мільярда доларів, баланс вогневої сили починає змінюватися.

“Україна опинилася в глибокій ямі через затримку” з відправкою американської зброї”, – заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван. «Ми бачили, як вони витримали російський напад», і в ситуації, яка динамічно розвивається, «зброя, яка прибула на поле бою у великих масштабах та кількостях за останні кілька днів та тижнів, мала значення», – сказав він.

Країни ЄС також нарощують допомогу та постачання зброї, щоб підтримати Київ, навіть попри те, що дружній РФ уряд Угорщини продовжує блокувати мільярди євро в рамках ширшої військової підтримки.

Путіну тепер також доведеться боротися зі зміною відносин з боку союзників України: США та Німеччина приєдналися до країн, включаючи Велику Британію, дозволивши Києву використовувати свою зброю для завдання ударів по цілях у прикордонних районах усередині РФ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над відряджанням коаліції інструкторів для навчання тисяч солдатів в Україну, наперекір погрозам помсти з боку Москви.

Лідери «Великої сімки» зустрінуться наступного тижня в Італії, щоб обговорити плани надання кредитів Україні, використовуючи непередбачений прибуток від приблизно $280 мільярдів заморожених активів російського центрального банку.

«Перспективи перемоги РФ цього року значно знизилися внаслідок відновлення постачання зброї та допомоги», сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник із наземних війн у лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень. “У Росії, можливо, найбільша кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки знищено”, і потрібні роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року, сказав він.

Рішення Путіна призначити минулого місяця економіста Андрія Білоусова міністром оборони замість свого давнього союзника Сергія Шойгу наголосило на необхідності РФ вичавлювати більше з виснажених ресурсів економіки, що перегрівається, навіть якщо безпрецедентні міжнародні санкції не змогли викликати крах.

Витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту наближаються до рівня, який востаннє був у розпал холодної війни у ​​1980-х роках за часів Радянського Союзу, що обмежує здатність РФ продовжувати нарощувати військове виробництво.

Хоча РФ значно збільшила виробництво ракет, артилерії, танків і боєприпасів після вторгнення у лютому 2022 року, «побудова ефективної економіки для Збройних Сил сьогодні має важливе значення», заявив Путін на зустрічі з представниками оборонної промисловості 25 травня. Він повинен «приносити дохід на кожен карбованець, який ми в нього вкладаємо».

Звичайно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо при наборі поповнення для вбитих чи поранених солдатів. Хоча президент України Володимир Зеленський нарешті підписав новий закон про мобілізацію, який знижує вік призову, кадрова проблема залишається гострою для військових.

Кремль сповнений рішучості не повторювати наказ Путіна від вересня 2022 року про призов до армії 300 000 резервістів — мобілізація, яка похитнула громадську підтримку та спровокувала втечу майже мільйона росіян із країни. Натомість воно покладається на щедру оплату та бонуси під час підписання контрактів для залучення новобранців, оскільки міністерство оборони має намір завербувати цього року як мінімум 250 000 додаткових солдатів.

На думку Пухова, московського військового аналітика, хоча ця політика дозволяє уникнути соціальної напруги всередині РФ через війну, вона навряд чи дозволить армії зібрати достатньо військ для успішного наступу на Україну. “Для справжнього прориву Кремлю знадобиться набагато більше людей”, – сказав він.

У грудні Путін заявив, що РФ розмістила в Україні 617 тисяч військовослужбовців. На зустрічі з іноземними ЗМІ у Санкт-Петербурзі пізно ввечері в середу він, схоже, натякнув, що близько 10 000 російських військовослужбовців щомісяця гинуть або зазнають поранень, стверджуючи, що загальна кількість вп’ятеро менша, ніж українські втрати, які він оцінив у 50 000 осіб.

У грудні США оцінили кількість убитих і поранених російських солдатів на 315 000 осіб, що становить майже 90% від початкової чисельності вторгнення. Міністерство оборони Великобританії минулого тижня підвищило оцінку загальної кількості російських втрат до 500 000 і заявило, що у травні втрати становили 1200 осіб на день.

“РФ не перетворила свої бойові переваги на великі досягнення, тому що її командири «витрачають робочу силу для досягнення своїх цілей, а українські сили ефективні в обороні, коли вони мають живу силу і техніку», — сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі. “Російська військова міць все ще має значні обмеження”.