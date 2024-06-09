Попытка РФ открыть новый фронт в Харьковской области зашла в тупик – Bloomberg

Путину не хватает времени для достижения прорыва в Украине. РФ добилась ограниченного прогресса в ситуации, когда Украине не хватает оружия. При этом Украина останавливает российское наступление, поскольку начинает поступать иностранное вооружение, отмечает Bloomberg.

В течение нескольких месяцев российская армия добилась лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск, испытывающих недостаток оружия и боеприпасов. Это становится все более серьезной проблемой для Владимира Путина, поскольку его военное преимущество начинает исчезать.

Сейчас, когда в Киев идут поставки свежего оружия на миллиарды долларов от своих американских и европейских союзников, окно для российского прорыва сужается, даже несмотря на то, что он продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, включая энергетическую инфраструктуру.

Попытка РФ открыть новый фронт на северо-востоке Украины, в Харьковской области, похоже, уже зашла в тупик, так и не достигнув цели Путина по созданию буферной зоны вдоль границы. Украина утверждает, что наносит «очень высокие потери» российским войскам в боях под городом Волчанск.

Российские войска продвинулись лишь незначительно после взятия в феврале стратегического восточноукраинского города Авдеевка ценой огромных потерь в течение нескольких месяцев боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

Российская стратегия истощения сил Украины является «очень дорогой и кровавой для самой российской армии», сказал Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий. «Это может привести к чрезмерному истощению сил российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс контратаковать».

В то время как РФ усиливает атаки в нескольких точках вдоль линии фронта, «у нас есть шансы изменить ситуацию в свою пользу», главноком ВСУ Александр Сирский.

Путин настаивает на том, что его военные цели не изменились и что Россия будет сражаться столько, сколько необходимо для победы в Украине, несмотря на растущие потери в войне, которая идет уже третий год и конца которой не видно. Украина и ее союзники сталкиваются с проблемой поддержания сопротивления в войне, которая по большей части зашла в тупик.

Хотя украинские официальные лица подняли тревогу по поводу угрозы российского прорыва во время многомесячных задержек с поставками американского оружия, киевские войска в основном удерживали оборону, несмотря на то, что вторгшаяся армия Москвы превосходила их по вооружению почти 10 к 1. Поскольку администрация президента Джо Байдена срочно отправляет американское оружие в Украину после того, как в апреле Конгресс наконец утвердил финансирование в размере 61 миллиарда долларов, баланс огневой мощи начинает меняться.

«Украина оказалась в глубокой яме из-за задержки» с отправкой американского оружия, «и они выкапывают эту яму», — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. «Мы видели, как они выдержали российское нападение», и в ситуации, которая динамично развивается, «оружие, прибывшее на поле боя в больших масштабах и количествах за последние несколько дней и недель, имело значение», — сказал он.

Страны ЕС также наращивают помощь и поставки оружия, чтобы поддержать Киев, даже несмотря на то, что дружественное РФ правительство Венгрии продолжает блокировать миллиарды евро в рамках более широкой военной поддержки.

Путину теперь также придется бороться с изменением отношения со стороны союзников Украины: США и Германия присоединились к странам, включая Великобританию, разрешив Киеву использовать свое оружие для нанесения ударов по целям в приграничных районах внутри РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что работает над отправкой коалиции инструкторов для обучения тысяч солдат в Украине, несмотря на угрозы возмездия со стороны Москвы.

Лидеры «Большой семерки» встретятся на следующей неделе в Италии, чтобы обсудить планы по предоставлению кредитов Украине, используя непредвиденную прибыль от примерно $280 миллиардов замороженных активов российского центрального банка.

«Перспективы победы РФ в этом году значительно снизились в результате возобновления поставок оружия и помощи», сказал Бен Барри, старший научный сотрудник по наземным войнам в лондонском Международном институте стратегических исследований. «У России, возможно, самое большое количество солдат, но много ее первоклассной бронетехники уничтожено», и нужны годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года, сказал он.

Решение Путина назначить в прошлом месяце экономиста Андрея Белоусова министром обороны вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло необходимость РФ выжимать больше из истощенных ресурсов перегревающейся экономики, даже если беспрецедентные международные санкции не смогли вызвать крах.

Расходы на оборону в процентах от валового внутреннего продукта приближаются к уровню, который последний раз был достигнут в разгар холодной войны в 1980-х годах при Советском Союзе, что ограничивает способность РФ продолжать наращивать военное производство.

Хотя РФ значительно увеличила производство ракет, артиллерии, танков и боеприпасов после вторжения в феврале 2022 года, «построение эффективной экономики для Вооружённых Сил сегодня имеет важное значение», заявил Путин на встрече с представителями оборонной промышленности 25 мая. Он должен «приносить доход на каждый рубль, который мы в него вкладываем».

Конечно, обе стороны сталкиваются с огромными проблемами, особенно при наборе пополнения для убитых или раненых солдат. Хотя президент Украины Владимир Зеленский наконец-то подписал новый закон о мобилизации, снижающий возраст призыва, кадровая проблема остается проблемой для военных.

Кремль полон решимости не повторять приказ Путина от сентября 2022 года о призыве в армию 300 000 резервистов — мобилизация, которая пошатнула общественную поддержку и спровоцировала исход почти миллиона россиян из страны. Вместо этого оно полагается на щедрую оплату и бонусы при подписании контрактов для привлечения новобранцев, поскольку министерство обороны намерено завербовать в этом году как минимум 250 000 дополнительных солдат.

По мнению Пухова, московского военного аналитика, хотя эта политика позволяет избежать социальной напряженности внутри РФ из-за войны, она вряд ли позволит армии собрать достаточно войск для успешного наступления на Украину. «Для настоящего прорыва Кремлю понадобится гораздо больше людей», — сказал он.

В декабре Путин заявил, что Россия разместила в Украине 617 000 военнослужащих. На встрече с иностранными СМИ в Санкт-Петербурге поздно вечером в среду он, похоже, намекнул, что около 10 000 российских военнослужащих ежемесячно погибают или получают ранения, утверждая, что общее количество в пять раз меньше, чем украинские потери, которые он оценил в 50 000 человек.

В декабре США оценили число убитых и раненых российских солдат в 315 000 человек, что составляет почти 90% от первоначальной численности вторжения. Министерство обороны Великобритании на прошлой неделе повысило оценку общего числа российских потерь до 500 000 и заявило, что в мае потери составляли 1200 человек в день.

РФ не превратила свои боевые преимущества в крупные достижения, потому что ее командиры «растрачивают рабочую силу для достижения своих целей, а украинские силы эффективны в обороне, когда они снабжены живой силой и техникой», — сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Карнеги. Фонд международного мира. «Российская военная мощь все еще имеет значимые ограничения».