Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию — Зеленский
Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Харьковское направление усилили и еще усилят.
«Весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено», — сказал Зеленский.
Он также отметил защитников Украины, которые за эту неделю лучше всех проявили себя в боях на Харьковщине — 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и 92-ю ОШБр.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, Зеленский, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 20:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Харьковское направление усилили и еще усилят".