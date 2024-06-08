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Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию — Зеленский

Политика 20:48   08.06.2024
Оксана Горун
Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию — Зеленский Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Харьковское направление усилили и еще усилят.

«Весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено», — сказал Зеленский.

Он также отметил защитников Украины, которые за эту неделю лучше всех проявили себя в боях на Харьковщине — 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и 92-ю ОШБр.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 20:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Харьковское направление усилили и еще усилят".