Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Харьковское направление усилили и еще усилят.

«Весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено», — сказал Зеленский.

Он также отметил защитников Украины, которые за эту неделю лучше всех проявили себя в боях на Харьковщине — 36-ю отдельную бригаду морской пехоты и 92-ю ОШБр.