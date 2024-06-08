РФ перебрасывает на Харьковщину дополнительные бригады и заградотряды — ВСУ
Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в нацмарафоне подтвердил информацию, которую ранее сообщали военные обозреватели «Информационного сопротивления»: ВС РФ перемещают в Харьковскую область войска, снимая их с других направлений.
«Есть такая информация, что противник продолжает наращивать группировку своих войск (на Харьковском направлении — Ред.) путем перекидывания дополнительных полков и бригад с других направлений, а также пытается перемещать подразделения в районе линии нашей государственной границы и привлекать войска воздушно-десантных войск РФ — 11-го и 44-го армейских корпусов. А также есть такая информация, что враг в поддержку своих действий придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделений «Ахмат», — сообщил Волошин.
По его данным «кадыровцы» из «Ахмата» находятся в приграничье Харьковской области и выполняют функции заградотрядов.
«Есть информация о том, что с территории Херсонщины враг также будет пытаться перекидывать войска для усиления своих подразделений, разбитых на территории приграничья Харьковской области. Ведь там немалые потери у врага, наступление у него прорвалось, не произошло, часть войск была разбита. Частично наши защитники и Силы обороны берут российских оккупантов в плен. Это уже подтверждено и видео, оккупанты записаны в плену», — отметил спикер ОСГВ «Хортица».
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Несмотря на успехи ВСУ в защите Харьковской области Волошин подчеркнул, что не стоит недооценивать врага. Ожидать от россиян можно всего, чего угодно.
«Пока наступление и давление такого врага безумное сдержано, отражено, и ситуация стабилизирована. Однако недооценивать его действия нельзя. Ведь, по данным и информации Главного управления разведки, у границ нашего государства размещена немалая российская группировка, которая содержит немалое количество личного состава, поэтому нужно эту информацию учитывать», — подчеркнул представитель ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волошин, Харьковское направление, хортица;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 15:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в нацмарафоне подтвердил информацию, которую ранее сообщали военные обозреватели «Информационного сопротивления»: ВС РФ перемещают в Харьковскую область войска, снимая их с других направлений".