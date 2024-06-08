РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ

Спікер ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин у нацмарафоні підтвердив інформацію, яку раніше повідомляли військові оглядачі “Інформаційного спротиву”: ЗС РФ переміщують до Харківської області війська, знімаючи їх з інших напрямків.

“Є така інформація, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ (на Харківському напрямку – Ред.) шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків. А також намагається переміщувати підрозділи в районі лінії нашого державного кордону та залучати війська повітряно-десантних військ РФ – 11-го, 44-го армійських корпусів. А також є така інформація, що ворог на підтримку своїх дій дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів з-поміж особового складу підрозділів “Ахмат”, — повідомив Волошин.

За його даними, “кадирівці” з “Ахмата” перебувають у прикордонні Харківської області та виконують функції загороджувальних загонів.

“Є інформація щодо того, що з території Херсонщини ворог також намагатиметься перекидати війська для посилення своїх підрозділів, що були розбиті на території прикордоння Харківської області. Адже там чималі втрати у ворога, наступ у нього прорвався, не відбувся, частина військ була розбита. Частково наші захисники та Сили оборони беруть російських окупантів у полон, вже є підтвердження відео, окупанти є записані в полоні”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця”.

Попри успіхи ЗСУ в захисті Харківської області, Волошин підкреслив, що не варто недооцінювати ворога. Чекати від росіян можна всього, що завгодно.

“Поки що наступ і тиск ворога, такий шалений, стримано, відбито та ситуація стабілізована. Однак недооцінювати його дії не можна. Адже, за даними та інформацією Головного управління розвідки, саме біля кордонів нашої держави розміщено чимале угрупування російське, яке містить чималу кількість особового складу, тому потрібно на цю інформацію зважати“, – наголосив представник ЗСУ.