ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
Експерт німецького видання “BILD” з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ мають просування у Вовчанську, росіян вибивають.
“Відрізані”, “оточені” (російські лапки) українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відхід, завдаючи ударів по втрачених районах за допомогою авіаційних, ракетних та артилерійських ударів”, – написав Рьопке на своїй сторінці в соцмережі “Х”.
#NewsMap
“Cut off”, “encircled” (Ukrainian quotes) Українські трупи є regaining more ground in northern #Vovchansk .
Російські трупи простір з drew, атакуючі короткі області з повітрям, ящиком і artillery strikes. pic.twitter.com/UgS8hRON66
– Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 7, 2024
У публікації “BILD” уточнили: російські так звані “військкори” пишуть про те, що частина солдатів ЗС РФ у Вовчанську потрапила в оточення.
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“Щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач “Biber”. ЗС РФ атакували його дроном “Ланцет”. Але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна”, – доповнило видання з посиланням на свого експерта.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Bild, війна, вовчанськ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 13:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерт німецького видання “BILD” з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ мають просування у Вовчанську, росіян вибивають".