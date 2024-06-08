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ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке

Події 13:46   08.06.2024
Оксана Горун
ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке

Експерт німецького видання “BILD” з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ мають просування у Вовчанську, росіян вибивають.

“Відрізані”, “оточені” (російські лапки) українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відхід, завдаючи ударів по втрачених районах за допомогою авіаційних, ракетних та артилерійських ударів”, – написав Рьопке на своїй сторінці в соцмережі “Х”.

 

У публікації “BILD” уточнили: російські так звані “військкори” пишуть про те, що частина солдатів ЗС РФ у Вовчанську потрапила в оточення.

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“Щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач “Biber”. ЗС РФ атакували його дроном “Ланцет”. Але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна”, – доповнило видання з посиланням на свого експерта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерт німецького видання “BILD” з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ мають просування у Вовчанську, росіян вибивають".