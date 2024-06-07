“Ахіллес” про бої, відлуння яких чути в Харкові: Сили оборони вибивають ворога
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу “Київ24” вранці 7 червня повідомив, що зараз Сили оборони під Харковом вибивають росіян з позицій.
“Йде активна робота не тільки по утриманню позицій наших, а й щодо вибиття противника з тих позицій, які їм вдалося зайняти. Зокрема, в ці хвилини тривають активні ударно-штурмові дії, Силам оборони, зокрема, 92-й ОШБр вдалося забрати в противника ще одну посадку”, – поінформував Федоренко.
За його оцінками, на Харківському напрямку Сили оборони зараз не лише стабілізували ситуацію, а й ведуть роботу “з вибивання противника з нашої землі”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 11:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу “Київ24” вранці 7 червня повідомив, що зараз Сили оборони під Харковом вибивають росіян з позицій".