«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага
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Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала «Киев24» утром 7 июня сообщил, что сейчас Силы обороны под Харьковом выбивают россиян с позиций.
«Идет активная работа не только по удержанию наших позиций, но и по выбиванию противника с тех позиций, которые им удалось занять. В частности, в эти минуты продолжаются активные ударно-штурмовые действия, Силам обороны, в частности, 92-й ОШБр удалось забрать у противника еще одну посадку», — проинформировал Федоренко.
По его оценкам, на Харьковском направлении Силы обороны сейчас не только стабилизировали ситуацию, но и ведут работу «по выбиванию противника с нашей земли».
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала «Киев24» утром 7 июня сообщил, что сейчас Силы обороны под Харьковом выбивают россиян с позиций".