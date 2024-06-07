«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала «Киев24» утром 7 июня сообщил, что сейчас Силы обороны под Харьковом выбивают россиян с позиций.

«Идет активная работа не только по удержанию наших позиций, но и по выбиванию противника с тех позиций, которые им удалось занять. В частности, в эти минуты продолжаются активные ударно-штурмовые действия, Силам обороны, в частности, 92-й ОШБр удалось забрать у противника еще одну посадку», — проинформировал Федоренко.

По его оценкам, на Харьковском направлении Силы обороны сейчас не только стабилизировали ситуацию, но и ведут работу «по выбиванию противника с нашей земли».