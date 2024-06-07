Генштаб о ситуации под Харьковом: враг перегруппировывается

Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 утра 7 июня сообщил, что активных боевых действий на Харьковском направлении нет.

«На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск», — кратко проинформировали в Генштабе.

Напряженная ситуация, по оценкам ГШ, — на Купянском направлении.

«С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются. Потери позиций не допущены», — подчеркнули в Генштабе.

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