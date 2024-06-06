На Харьковское направление ВС РФ перебрасывают морпехов и десант с Донбасса

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что на Харьковское направление враг отправил 83-ю ОДШБр, сняв ее с Краматорского направления, а также 155-ю бригаду морской пехоты, воевавшую на Кураховском направлении.

«Российская 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая действовала на Краматорском направлении и преимущественно использовалась по южному флангу – Ивановское-Клещеевка-Андреевка, угадайте, где она сейчас будет размещаться? Да, в Харьковской области, в районе Липцев и по Волчанскому направлению. Российское командование отправило на Харьковщину, а точнее пока в Белгородскую область, но именно на Харьковское направление, на Липцы и Волчанск, отправило уже подразделения из состава группы войск «Запад» 6-й общевойсковой армии. Отправило подразделения из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты, действовавшей на Кураховском направлении. Отправило десантуру из состава группы войск «Юг», которая действовала именно к западу от Бахмута в направлении Часового Яра – по Ивановскому, Клещеевке и Андреевке», — сообщил Коваленко на канале Oboz.UA.

Видео: Oboz.UA

По оценкам Коваленко, наступление россиян в Харьковской области за минувший почти месяц не только остановилось, но и стало местами «откатываться». Так, ВСУ продолжают расширять зону своего контроля в северных кварталах Волчанска, и ВС РФ оказались «в крайне неудобном положении».

«Им не хватает ресурса, чтобы продолжать там свой «Харьковский перформанс». Даже почти полностью разрушив Волчанск ударами КАБов и артиллерии, тем не менее, они все равно не имеют преимущества», — отметил обозреватель.

При этом он подчеркнул, что на Харьковщину сейчас наступает 40-тысячная (даже более, чем 40-тысячная) группа войск.

«40 тысяч в 2022 году наступало на Киев с территории Беларуси — да, через месяц они убегали, да, понеся огромные потери, и это правда. Но есть нюанс. Они за это время смогли пройти Черниговскую область, они смогли пройти часть Киевской области, выйти к границе и окрестностям Киева и даже начать городские бои. Что сделали российские оккупанты за месяц боевых действий на Харьковщине, имея, казалось бы, на первый взгляд, такой же потенциал наступательный, такой же ресурс, каким они располагали по состоянию на 2022 год? Ну что, они разбили лоб о Липцы, попали в мясорубку городских боев в Волчанске. И сейчас они стягивают еще подразделения и еще ресурс. Зачем? А потому что россияне – ну, они как бараны. Они будут и дальше биться о стену, они будут и дальше разбивать себе лоб. Вместо того чтобы отойти и чтобы сохранить ресурс, они его будут продолжать тратить именно на этих локациях», — прокомментировал Коваленко.

Исходя из переброски на Харьковское направление подразделений с ключевых дирекций Донбасса, военный обозреватель приходит к выводу, что ВС РФ «готовятся ко второй волне так называемого «большого эпического наступления на Волчанск и Липцы».

Перед оккупантами стоит задача — расширить зону контроля в Волчанске и «зацепиться за Липцы», начать там городские бои.

«Скажу так: время они выбрали довольно удачно, потому что мы уже имеем возможность нанесения ударов по территории Российской Федерации. И там, где мы в каких-то условиях могли не достать 155-ю или 83-ю, сейчас мы можем как раз по ним отыграться очень интересным оружием и средствами поражения в той зоне, в которой они еще не настроились, не адаптировались к ударам. Там, где они еще недавно считали, что они находятся в безопасности. Но минус всей этой истории в том, что россияне в ближайшее время не откажутся от продолжения этого «перформанса» в Харьковской области. Вполне возможно, что с учетом того, как они пытаются давить именно на эту тему (что «мы можем открывать новые фронты»), они могут попытаться в Сумской области аналогично развернуть очередной сценарий. Увидим», — спрогнозировал Александр Коваленко.