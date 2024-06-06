Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона поделился, как сказалось на фронте на Харьковском направлении разрешение стран Запада бить по военным целям в РФ их оружием. В том числе подтвердил уничтожение комплекса С-300 на Белгородщине.

Подразделение, где служит Литвин, участвует в боях на Харьковщине — в районе Липцев. Комментируя разрешение бить западным оружием по территории РФ он заявил: «Мы восприняли эту новость очень хорошо, потому что я думаю, что и гражданки, и граждане Украины увидели в telegram-каналах, когда был уничтожен комплекс С-300 РФ на Белгородщине. Один уничтоженный комплекс С-300 – это уже какие-то невыпущенные ракеты С-300 по Харькову или по подразделениям Сил обороны Украины. То есть улучшение чувствуется, такое разрешение улучшает нашу тактическую обстановку, оно сохраняет наши жизни. Но это разрешение ограничено: мы не можем бить на ту глубину, где основные резервы и основные силы противника находятся».

При этом, когда россияне пытаются подтянуть свои резервы ближе к границе и выдвигать на позиции на Харьковщине, по ним уже работают западным оружием.

«Действительно скопление происходит, но именно когда резервы к нам выдвигаются с территории РФ, разрешение на удары по территории РФ немного нам улучшает тактическую обстановку на этом направлении. Потому что мы можем производить обстрелы уже именно РФ. И когда противник выводит новые подразделения на передовые позиции, на линию боевого столкновения, их можно поражать. Но противник понимает, что мы можем наносить такие удары, и он просто может свои резервы и технику отодвинуть немного дальше, куда мы не можем достать и у нас нет разрешения от наших западных партнеров наносить удары по той или иной территории», — пояснил Литвин.

По его данным, сейчас на севере от Харькова враг сосредоточился на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. В целом же на Харьковском направлении россияне проводят перегруппировку своих войск.

«Заводят дополнительные резервы, чтобы восстановить с новой мощностью штурмовые действия – не только на направлении Липцы, а также на направлении Волчанск», — отметил Герой Украины.