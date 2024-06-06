Герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу “Рубіж” НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону поділився, як дався взнаки на фронті на Харківському напрямку дозвіл країн Заходу бити по військових цілях у РФ їхньою зброєю. Зокрема, підтвердив знищення комплексу С-300 на Бєлгородщині.

Підрозділ, де служить Литвин, бере участь у боях на Харківщині – в районі Липців. Коментуючи дозвіл бити західною зброєю по території РФ, він заявив: “Ми сприйняли цю новину дуже гарно, тому що, я думаю, що і громадянки, і громадяни України побачили в телеграм-каналах, коли було знищено комплекс С-300 РФ на Бєлгородщині. Один знищений комплекс С-300 – це вже якісь невипущені ракети С-300 по Харкову або по підрозділах Сил оборони України. Тобто покращення відчувається, такий дозвіл покращує нашу тактичну обстановку, він зберігає наші життя. Але цей дозвіл обмежений: ми не можемо бити на ту глибину, де основні резерви й основні сили противника знаходяться”.

При цьому, коли росіяни намагаються підтягнути свої резерви ближче до кордону та висувати на позиції на Харківщині, по них уже працюють західною зброєю.

“Дійсно скупчення відбувається, але саме коли резерви до нас висуваються з території РФ, дозвіл на удари по території РФ трошки нам покращує тактичну обстановку на цьому напрямку. Тому що ми можемо здійснювати обстріли вже саме РФ. І коли противник виводить нові підрозділи саме на передові позиції, на лінію бойового зіткнення, їх можна вражати. Але противник розуміє, що ми можемо завдавати таких ударів, і він просто може свої резерви й техніку відсунути трошки далі, куди ми не можемо дістати й у нас немає дозволу від наших західних партнерів завдавати ударів по тій чи іншій території“, – пояснив Литвин.

За його даними, зараз на півночі від Харкова ворог зосередився на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Загалом же на Харківському напрямку росіяни проводять перегрупування своїх військ.

“Заводять додаткові резерви, щоб відновити з новою потужністю штурмові дії – не тільки на напрямку Липці, а також на напрямку Вовчанськ”, – зазначив Герой України.