ISW: Війська РФ біля Грайворона можуть наступати і в бік Харкова, і Сум
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області, а також прокоментував концентрацію військ РФ біля кордону північніше – біля Грайворона.
“Головне управління військової розвідки України (ГУР) 5 червня опублікувало аудіоперехоплення, в якому російський солдат заявив, що російські війська концентрують угруповання невстановленої чисельності в районі Грайворона Бєлгородської області… Район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надає російським військам можливість проводити наступальні операції на південь у напрямку Золочева та Богодухова (також на північний захід від Харкова) або на захід у напрямку населених пунктів Сумської області вздовж траси Р-45, яка з’єднує Богодухів із містом Суми. ISW не виявив конкретних показників, що свідчать про те, що російські війська, швидше за все, почнуть наступальні операції в напрямку Сумської області, а не в напрямку Харкова, а концентрація в районі Грайворона може полегшити наступальні операції у будь-якому напрямку”, – прокоментували аналітики ISW.
Зазначимо, напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вздовж кордону Харківщини на півночі спостерігається певне нагромадження сил РФ. Однак, за наявною інформацією, ці війська застосовуватимуть на вже активних напрямках фронту – Липцівському та Вовчанському. Проте профілактично із прикордоння Золочівщини проводять обов’язкову евакуацію.
Що стосується подій на вже активних ділянках фронту – в районі Липців та Вовчанська, то там, за даними ISW, підтверджених змін лінії фронту не було.
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“Російські блогери заявили, що 5 червня українські сили посилили контратаки в межах і поблизу Вовчанська, а голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що українські сили нещодавно відбили невстановлені позиції в місті. Гамбарашвілі додав, що українські сили повністю контролюють центральну та східну частини Вовчанська, але російські війська контролюють більшу частину північної частини Вовчанська”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
При цьому росіяни, за даними ISW, мають просування на південний схід від Куп’янська.
“Геолоковані кадри, що опубліковані 5 червня, показують, що російські війська просунулися в районі Іванівки (на південний схід від Куп’янська) і на південний захід від Новоселівського (на південний схід від Куп’янська)”, – констатували аналітики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, золочів, куп'янск, липцы, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області, а також прокоментував концентрацію військ РФ біля кордону північніше – біля Грайворона".