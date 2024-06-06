ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области, а также прокомментировал концентрацию войск РФ у границы севернее — в районе Грайворона.
«Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 5 июня опубликовало аудиоперехват, в котором российский солдат заявил, что российские войска концентрируют группировку неустановленной численности в районе Грайворона Белгородской области… Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставляет российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова (также к северо-западу от Харькова) или на запад в направлении населенных пунктов Сумской области вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с городом Сумы. ISW не обнаружил конкретных показателей, свидетельствующих о том, что российские войска, скорее всего, начнут наступательные операции в направлении Сумской области, а не в направлении Харькова, а концентрация в районе Грайворона может облегчить наступательные операции в любом направлении», — прокомментировали аналитики ISW.
Отметим, накануне начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что вдоль границы Харьковщины на севере наблюдается определенное накопление сил РФ. Однако, по имеющейся информации, эти войска применят на уже активных направлениях фронта – Липцевском и Волчанском. Однако профилактически из приграничья Золочевщины проводят обязательную эвакуацию.
Что касается событий на уже активных участках фронта — в районе Липцев и Волчанска, то там, по данным ISW, подтвержденных изменений линии фронта не было.
Читайте также: Наступлением на Харьковщине армия РФ «выстрелила себе в ногу» — LSM
«Российские блоггеры заявили, что 5 июня украинские силы усилили контратаки в пределах и вблизи Волчанска, а глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские силы недавно отбили неустановленные позиции в городе. Гамбарашвили добавил, что украинские силы полностью контролируют центральную и восточную часть Волчанска, но российские войска контролируют большую часть северной части Волчанска», — отметили в Институте изучения войны.
При этом у россиян, по данным ISW, есть продвижение к юго-востоку от Купянска.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 5 июня, показывают, что российские войска продвинулись в районе Ивановки (к юго-востоку от Купянска) и к юго-западу от Новоселовского (к юго-востоку от Купянска)», — констатировали аналитики.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, золочів, купянск, липцы, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области, а также прокомментировал концентрацию войск РФ у границы севернее — в районе Грайворона".