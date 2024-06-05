Наступлением на Харьковщине армия РФ «выстрелила себе в ногу» — LSM

Армия РФ «выстрелила себе в ногу» наступлением на Харьковском направлении, где инициатива сейчас принадлежит украинским силам, заявил в интервью военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и депутат Сейма Игорь Раев, передает латвийское издание Rus.LSM.

ВСУ «проспали» наступление РФ на Харьковском направлении, что позволило российским войскам быстро продвинуться в первую неделю. Но украинцы перебросили значительные силы на это направление, в результате чего наступление агрессора застопорилось.

«По сути, там инициатива теперь принадлежит украинским силам, потому что они имеют численное превосходство», — сказал Раев.

Украинцам также играет на руку разрешение использовать вооружения Запада, особенно США, по целям на территории РФ. Они уже успешно используют эту возможность.

Часто высказываются опасения по поводу 300-тысячной армии РФ, но на фронте ее не видно. «Возможно, такие цифры действительно есть. Но они не принимают участия в боевых действиях. Это означает, что это может быть попытка российской армии выманить украинские силы с донецкого фронта и затем начать там наступление», — заявил Раев, отметив, что в Донецкой области тоже не видно массированного наступления, есть лишь локальные и тактические атаки.

Однако он отметил, что на других участках фронта ситуация сложная, поскольку часть войск перебросили оттуда на Харьковское направление. В основном — бригады с донецкого направления.

«Если вы перебрасываете войска и у вас на линии фронта останется меньше сил, то мы видим, что, к сожалению, российская армия в нескольких местах понемногу продвигается вперед. Это не очень хорошая картина. Поэтому, конечно, Украине нужны дополнительные резервы», — сказал Раев.

По его словам, именно Донецкое направление станет следующим основным направлением нападения РФ.