Наступлением на Харьковщине армия РФ «выстрелила себе в ногу» — LSM
Армия РФ «выстрелила себе в ногу» наступлением на Харьковском направлении, где инициатива сейчас принадлежит украинским силам, заявил в интервью военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и депутат Сейма Игорь Раев, передает латвийское издание Rus.LSM.
ВСУ «проспали» наступление РФ на Харьковском направлении, что позволило российским войскам быстро продвинуться в первую неделю. Но украинцы перебросили значительные силы на это направление, в результате чего наступление агрессора застопорилось.
«По сути, там инициатива теперь принадлежит украинским силам, потому что они имеют численное превосходство», — сказал Раев.
Украинцам также играет на руку разрешение использовать вооружения Запада, особенно США, по целям на территории РФ. Они уже успешно используют эту возможность.
Часто высказываются опасения по поводу 300-тысячной армии РФ, но на фронте ее не видно. «Возможно, такие цифры действительно есть. Но они не принимают участия в боевых действиях. Это означает, что это может быть попытка российской армии выманить украинские силы с донецкого фронта и затем начать там наступление», — заявил Раев, отметив, что в Донецкой области тоже не видно массированного наступления, есть лишь локальные и тактические атаки.
Однако он отметил, что на других участках фронта ситуация сложная, поскольку часть войск перебросили оттуда на Харьковское направление. В основном — бригады с донецкого направления.
«Если вы перебрасываете войска и у вас на линии фронта останется меньше сил, то мы видим, что, к сожалению, российская армия в нескольких местах понемногу продвигается вперед. Это не очень хорошая картина. Поэтому, конечно, Украине нужны дополнительные резервы», — сказал Раев.
По его словам, именно Донецкое направление станет следующим основным направлением нападения РФ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: армия РФ, Латвия, наступ, наступление, россияне, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ «выстрелила себе в ногу» наступлением на Харьковском направлении, где инициатива сейчас принадлежит украинским силам, заявил в интервью военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и депутат Сейма Игорь Раев, передает латвийское издание Rus.LSM.".