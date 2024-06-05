Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ

Общество 12:59   05.06.2024
Виктория Яковенко
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ

За последнее время Силы обороны значительно вытеснили россиян в городе Волчанск на Харьковщине. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что оккупанты вообще могут покинуть город, для этого у них «осталось не так много времени».

«Россияне не могут содержать в городских условиях те руины, в которые они превратили Волчанск. И, скажем так, я думаю, что здесь уже не так много у них осталось времени, чтобы вообще покинуть этот населенный пункт и начать отходить к границе с РФ. Ресурса, как мы видим, не хватает. Уже фактически у нас месяц, как они пытаются проводить эти рейдовые действия в Харьковской области. Результат, мы видим, он не только ничем не отличается от того, что было неделю назад, две недели назад, а еще хуже», — сказал Коваленко на канале Oboz.UA.

При этом, добавил Коваленко, армия РФ разрушает все, что «находится в зоне досягаемости», особенно с использованием КАБов. Против этих бом пока нет эффективного противодействия, подчеркнул обозреватель.

Он также отметил, что оккупанты не начали рейдовые действия в Сумской области, из-за дефицита ресурсов. Поэтому, по его словам, российское командование сейчас встало перед дилеммой: пытаться реализовывать планы по открытию нового фронта, или же дальше концентрироваться на одном из направлений, например Волчанском или в районе Липцев.

«И я неоднократно говорил, да, это можно воспринимать по-разному, можете меня называть как угодно, но если россияне откроют еще один фронт, например, в Сумской области, то это будет нам на пользу, в первую очередь. Почему? Объясняю. Потому что у них тогда будет еще больше недокомплектации и решение тех же одинаковых боевых задач потребует задействования одновременно большего ресурса, чем могло бы быть, и при этом ресурса еще и без достаточно механизированной поддержки. То есть этот фронт – это однозначно еще и увеличение потерь для российских оккупантов», — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что для российского командования приоритетным является не Харьковское направление, и не Сумское направление. Приоритет для РФ сейчас — Покровское направление, открытие в перспективе Торецкого, а также Часов Яр.

Читайте также: Увеличение армии РФ на 300 тысяч и новый фронт: эксперт о перспективах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт
Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт
05.06.2024, 14:13
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
04.06.2024, 22:16
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
05.06.2024, 09:23
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
04.06.2024, 07:50
Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)
Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)
05.06.2024, 14:27

Новости по теме:

12:39
Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ
17:06
Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ
15:01
Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30
11:30
Без штурмов на Харьковском направлении, на Купянском – одна атака: ГШ на 10:30
15:26
Британия и Франция не запретили Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ — BBC

Вы читали новость: «Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 12:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнее время Силы обороны значительно вытеснили россиян в городе Волчанск на Харьковщине. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что оккупанты вообще могут покинуть город, для этого у них «осталось не так много времени».".