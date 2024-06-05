Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
За последнее время Силы обороны значительно вытеснили россиян в городе Волчанск на Харьковщине. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что оккупанты вообще могут покинуть город, для этого у них «осталось не так много времени».
«Россияне не могут содержать в городских условиях те руины, в которые они превратили Волчанск. И, скажем так, я думаю, что здесь уже не так много у них осталось времени, чтобы вообще покинуть этот населенный пункт и начать отходить к границе с РФ. Ресурса, как мы видим, не хватает. Уже фактически у нас месяц, как они пытаются проводить эти рейдовые действия в Харьковской области. Результат, мы видим, он не только ничем не отличается от того, что было неделю назад, две недели назад, а еще хуже», — сказал Коваленко на канале Oboz.UA.
При этом, добавил Коваленко, армия РФ разрушает все, что «находится в зоне досягаемости», особенно с использованием КАБов. Против этих бом пока нет эффективного противодействия, подчеркнул обозреватель.
Он также отметил, что оккупанты не начали рейдовые действия в Сумской области, из-за дефицита ресурсов. Поэтому, по его словам, российское командование сейчас встало перед дилеммой: пытаться реализовывать планы по открытию нового фронта, или же дальше концентрироваться на одном из направлений, например Волчанском или в районе Липцев.
«И я неоднократно говорил, да, это можно воспринимать по-разному, можете меня называть как угодно, но если россияне откроют еще один фронт, например, в Сумской области, то это будет нам на пользу, в первую очередь. Почему? Объясняю. Потому что у них тогда будет еще больше недокомплектации и решение тех же одинаковых боевых задач потребует задействования одновременно большего ресурса, чем могло бы быть, и при этом ресурса еще и без достаточно механизированной поддержки. То есть этот фронт – это однозначно еще и увеличение потерь для российских оккупантов», — заявил Коваленко.
Он подчеркнул, что для российского командования приоритетным является не Харьковское направление, и не Сумское направление. Приоритет для РФ сейчас — Покровское направление, открытие в перспективе Торецкого, а также Часов Яр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, коваленко, ресурс, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 12:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнее время Силы обороны значительно вытеснили россиян в городе Волчанск на Харьковщине. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что оккупанты вообще могут покинуть город, для этого у них «осталось не так много времени».".