Увеличение армии РФ на 300 тысяч и новый фронт: эксперт о перспективах
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал информацию, которая вызвала панику в украинских соцсетях: о планах РФ увеличить свою группировку, атакующую Украину, на 300 тысяч человек.
Повод для обсуждения именно такой цифры дали украинские официальные лица. О планах армии РФ мобилизировать еще 300 тысяч военнослужащих заявлял на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский. Следом в интервью Reuters министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что группировка оккупантов в Украине и у ее границ — около 500 тысяч, а увеличить ее россияне хотят еще на 200 — 300 тысяч бойцов. «Их цель – открыть новый фронт на севере», — дал повод для паники министр обороны.
Однако аналитики не склонны считать, что новые сотни тысяч россиянам нужны для «наступления на Киев» или чего-то подобного. По мнению военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, высказанному на канале Oboz.UA, «мясом» будут компенсировать нехватку техники.
Видео: Oboz.UA
По его оценкам, чтобы собрать до конца 2024 года дополнительно группировку в 300 тысяч человек при нынешних потерях, россиянам придется проводить либо всеобщую, либо новую «частичную» мобилизацию. Нынешний показатель набора в российскую армию по 30 тысяч человека в месяц не позволит до конца года мобилизировать 500 тыс. человек (30 000*12 = 360 000). Но даже если каждый месяц набор в армию будут постепенно увеличивать и смогут «закрыть потребность» в пол миллиона, реальный прирост с учетом потерь составил бы 140 тыс. человек. Составил бы — если б не вторжение в Харьковскую область, увеличившее потери врага. Так что сейчас количество его войск не нарастает, а сокращается.
«Но 300 тысяч – они появились не с потолка. Мы видим, что количество потерь у россиян растет. И на май было уничтожено почти 39 тысяч, почти 39 тысяч «двухсотых»-«трехсотых» российских оккупантов. Не говоря о пленных, потому что «трехсотые» – это отдельная тема. Это не входит в это количество. Итак, общие потери могли быть даже больше — 40 тысяч с учетом пленных в течение мая. И мобилизация в 30 тысяч, которая происходила в мае, она не даст прироста, она отправит их в глубокий минус.
Итак, откуда им взять такое количество – плюс 300 тысяч группировки?.. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время действительно перед российским военно-политическим командованием может стоять дилемма: начинать общую мобилизацию или частичную мобилизацию. Ибо гибридно, скрытно набирать по 100 тысяч в месяц невозможно», — пришел к заключению Коваленко.
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Если в РФ объявят мобилизацию и смогут на пределе возможностей системы набирать людей в армию, то они накопят к концу года желаемую группировку в 300 тысяч. Но «открывать новый фронт» ей уже не придется, считает Коваленко.
«Если интенсивность боевых действий будет держаться на таком уровне и если потери техники будут на том же уровне, к концу 2024 года у них уже будет не просто дефицит, у них будет критическая ситуация по обеспечению армии техническим компонентом. И тогда на передний план будет выходить, что? Будут выходить маршевые батальоны. То есть исключительно пехотная компонента. Большое количество «мяса», которым будут забрасывать позиции. Огромное количество «мяса». И именно к этому они готовятся.
Им 300 тысяч фактически, если рассматривать эту ситуацию, нужны не столько для того, чтобы открывать новый фронт «на Киев», сколько для того, чтобы в 2025 году, в условиях критического дефицита техники, продолжать войну против Украины исключительно «мясным фаршем». Именно это им и нужно. И именно к этому в перспективе мы должны готовиться. Потому что воевать против такого раша — ну, это совсем другая тактика и совсем другой инструментарий должен использоваться, чем сейчас мы используем, чтобы останавливать их наступательные действия», — пояснил военный обозреватель.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: армия РФ, группировка, коваленко, мобилизация, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 12:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал информацию, которая вызвала панику в украинских соцсетях: о планах РФ увеличить свою группировку, атакующую Украину, на 300 тысяч человек".