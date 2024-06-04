Ракеты из российского ЗРК С-300 для ударов по наземным целям (то есть террора Харькова и области) имеют ограниченное расстояние полета. Именно поэтому комплексы, которые, по заявленным характеристикам, бьют по воздушным целям на расстоянии до 200 км, стояли всего в 60 км от границы с Украиной.

«Как известно, С-300 используются российскими оккупантами преимущественно для того, чтобы терроризировать гражданское население. Это неизбирательного порядка оружие, которое используется по многим нашим городам и селам. Но при том оно имеет ограниченное расстояние полета (я не говорю уже о точности) по сухопутным объектам. В связи с тем, что оно имеет все же ограниченное расстояние использования, его держат более или менее в ближней тыловой зоне, но недалеко либо от линии боестолкновения, либо от границы, чтобы совершать именно террористические атаки. Естественно, параллельно оно может выполнять и функцию противовоздушной обороны», — пояснил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на канале Oboz.UA.

Видео: Oboz.UA

Отметим, по данным ISW, уничтоженные российские комплексы ПВО находились на поле к востоку от Киселево Белгородской области — в 60 км от границы с Украиной и в 80 км от Харькова. Такая дистанция — в пределах досягаемости HIMARS. По информации издания «Defense Express«, доказанная дальность полета ракеты 5В55 от комплекса С-300 по наземным целям составляет 120 км. Именно такими ракетами чаще всего обстреливали Харьков. В то же время ракета 48Н6ДМ к комплексу С-400, по данным «Defense Express», может пролетать расстояние от 230 км при ударе по наземной цели. Такую ракету, к примеру, использовали для удара по Киеву 14 января 2023 года. Но есть одно НО: в отличие от ракет 5В55, многотысячный запас которых достался РФ с советских времен, ракеты к С-400 считаются дефицитными. По данным «Defense Express», за год российский ВПК способен изготовить от 50 до нескольких сотен таких ракет, которые нужны не только для террора, но и для воздушной обороны.

По мнению Александра Коваленко, после уничтожения комплекса С-300 (в некоторых источниках — С-400) в Белгородской области ударом с территории Харьковщины, россиянам придется отводить системы вглубь территории.

«Но готовы ли они это сделать, опять же, учитывая, что эти системы по сравнению с С-400 имеют значительно ограниченный радиус действия и не всегда их параметры достаточно высоки?» — задался вопросом обозреватель.

В целом он отметил, что после получения разрешения от стран Запада использовать предоставленное ими оружие для ударов по территории РФ «на Харьковщине мы можем наблюдать очень интересные события». Силы обороны уничтожают как живую силу противника на его территории, так и технику. А удар по системе ПВО, которую использовали для террора, Коваленко считает первым шагом для уменьшения применения этого вида ракет по Харькову и области.