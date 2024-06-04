Ракети з російського ЗРК С-300 для ударів по наземних цілях (тобто терору Харкова та області) мають обмежену відстань польоту. Саме тому комплекси, які, за заявленими характеристиками, б’ють по повітряних цілях на відстані до 200 км, стояли лише за 60 км від кордону з Україною.

“Як відомо, С-300 використовуються російськими окупантами переважно для того, щоб тероризувати цивільне населення. Це не вибіркового порядку зброя, яка використовується по багатьох наших містах і селах. Але при тому вона має обмежену відстань польоту (я не кажу вже про точність) по сухопутних об’єктах. У зв’язку з тим, що вона має все ж таки обмежену відстань використання, її тримають більш-менш не в ближній тиловій зоні, але недалеко від саме або лінії боєзіткнення, або від кордону, щоб здійснювати терористичні атаки. Звісно, паралельно вона може виконувати й функцію протиповітряної оборони”, – пояснив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на каналі Oboz.UA.

Відео: Oboz.UA

Зазначимо, за даними ISW, знищені російські комплекси ППО знаходилися на полі на схід від Кисельова Бєлгородської області – за 60 км від кордону з Україною та за 80 км від Харкова. Така дистанція – у межах досяжності HIMARS. За інформацією видання “Defense Express“, доведена дальність польоту ракети 5В55 від комплексу С-300 по наземних цілях становить 120 км. Саме такими ракетами найчастіше обстрілювали Харків. Водночас ракета 48Н6ДМ до комплексу С-400, за даними “Defense Express”, може пролітати відстань від 230 км при ударі по наземній цілі. Таку ракету, наприклад, використали для удару по Києву 14 січня 2023 року. Але є одне АЛЕ: на відміну від ракет 5В55, багатотисячний запас яких дістався РФ з радянських часів, ракети С-400 вважаються дефіцитними. За даними “Defense Express”, за рік російський ВПК здатний виготовити від 50 до декількох сотень таких ракет, які потрібні не тільки для терору, але й для повітряної оборони.

На думку Олександра Коваленка, після знищення комплексу С-300 (в деяких джерелах – С-400) в Бєлгородській області ударом з території Харківщини росіянам доведеться відводити системи вглиб території.

“Але чи готові вони це зробити, знову ж таки, з огляду на те, що ці системи в порівнянні з С-400 мають значно обмежений радіус дії та не завжди їхні параметри досить високі?” – запитав оглядач.

Загалом він зазначив, що після отримання дозволу від країн Заходу використовувати надану ними зброю для ударів по території РФ “на Харківщині ми можемо спостерігати дуже цікаві події”. Сили оборони знищують як живу силу противника на його території, так і техніку. А удар по системі ППО, яку використовували для терору, Коваленко вважає першим кроком для зменшення застосування цього виду ракет у Харкові та області.