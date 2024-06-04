Збільшення армії РФ на 300 тисяч та новий фронт: експерт про перспективи

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував інформацію, яка викликала паніку в українських соцмережах: про плани РФ збільшити своє угруповання, яке атакує Україну, на 300 тисяч осіб.

Привід для обговорення саме такої цифри надали українські офіційні особи. Про плани армії РФ мобілізувати ще 300 тисяч військовослужбовців заявляв на пресконференції із президентом Фінляндії Олександром Стуббом у Києві президент України Володимир Зеленський. У інтерв’ю Reuters міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що угруповання окупантів в Україні та біля її кордонів – близько 500 тисяч, а збільшити його росіяни хочуть ще на 200 – 300 тисяч бійців. “Їхня мета – відкрити новий фронт на півночі”, – дав привід для паніки міністр оборони.

Проте аналітики не схильні вважати, що нові сотні тисяч росіянам потрібні для “наступу на Київ” чи чогось подібного. На думку військово-політичного оглядача групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, яку він висловив на каналі Oboz.UA, “м’ясом” компенсуватимуть нестачу техніки.

Відео: Oboz.UA

За оцінками Коваленка, щоб зібрати до кінця 2024 року додатково угруповання в 300 тисяч осіб за нинішніх втрат, росіянам доведеться проводити або загальну, або нову “часткову” мобілізацію. Нинішній показник набору до російської армії по 30 тисяч людей на місяць не дозволить до кінця року мобілізувати 500 тис. осіб (30 000*12 = 360 000). Але навіть якщо кожен місяць набір до армії поступово збільшуватимуть і зможуть “закрити потребу” в пів мільйона, реальний приріст з урахуванням втрат становив би 140 тис. осіб. Становив би – якби не вторгнення до Харківської області, яке збільшило втрати ворога. Тож зараз кількість його військ не наростає, а скорочується.

“Але 300 тисяч – вони з’явилися не зі стелі. Ми бачимо, що кількість втрат у росіян зростає. І станом на травень було знищено майже 39 тисяч, майже 39 тисяч “двохсотих”-“трьохсотих” російських окупантів. Не кажучи про полонених, тому що “трьохсоті” – це окрема тема. Це не входить в цю кількість. Отже, загальні втрати могли бути навіть більше, аніж 40 тисяч з урахуванням полонених протягом травня. І мобілізація в 30 тисяч, яка відбувалася в травні, не надасть приросту, вона відправить їх у глибокий мінус. Отже, звідки їм взяти таку кількість – плюс 300 тисяч угруповання?.. З новими показниками втрат це зробити взагалі буде неможливо. Тому я не виключаю, що найближчим часом, дійсно, перед російським військово-політичним командуванням може стояти дилема: розпочинати загальну мобілізацію або часткову мобілізацію. Бо гібридно, скритно набирати по 100 тисяч на місяць неможливо“, – дійшов висновку Коваленко.

Якщо у РФ оголосять мобілізацію та зможуть на межі можливостей системи набирати людей в армію, то вони накопичать до кінця року бажане угрупування в 300 тисяч. Але “відкривати новий фронт” йому вже не доведеться, вважає Коваленко.

“Якщо інтенсивність бойових дій буде триматися на такому рівні та якщо втрати техніки будуть на тому ж самому рівні, до кінця 2024 року в них вже буде не просто дефіцит, у них буде критична ситуація із забезпеченням армії технічною компонентою. І тоді на передній план буде виходити, що? Будуть виходити маршові батальйони. Тобто виключно піхотна компонента. Велика кількість “м’яса”, яким будуть закидувати позиції. Величезна кількість “м’яса”. І саме до цього вони й готуються. Їм 300 тисяч, фактично, якщо розглядати цю ситуацію, потрібні не стільки для того, щоб відкривати новий фронт “на Київ”, скільки для того, щоб у 2025 році, в умовах критичного дефіциту техніки, продовжувати війну проти України виключно “м’ясним фаршем”. Саме це їм і потрібно. І саме до цього в перспективі ми повинні готуватися. Тому що воювати проти ось такого рашу – ну, це зовсім інша тактика і зовсім інший інструментарій повинен використовуватись, аніж зараз ми використовуємо, щоб зупиняти їх наступальні дії“, – пояснив військовий оглядач.