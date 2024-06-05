«Не так багато в них часу, щоб залишити Вовчанськ» – Коваленко про ресурси РФ

За останній час Сили оборони значно витіснили росіян у місті Вовчанськ на Харківщині. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що окупанти взагалі можуть залишити місто, для цього у них «залишилося не так багато часу».

«Росіяни не можуть утримувати в міських умовах ті руїни, в які вони перетворили Вовчанськ. І, скажімо так, я думаю, що тут вже не так багато в них залишилось часу, щоб взагалі залишити цей населений пункт і почати вже відходити до кордону з РФ. Ресурсу, як ми бачимо, не вистачає. Вже фактично у нас місяць, як вони намагаються проводити ці рейдові дії на Харківщині. Результат, ми бачимо, він не тільки нічим не відрізняється від того, що було тиждень тому, два тижні тому, а ще стає гіршим», – сказав Коваленко на каналі Oboz.UA.

При цьому, додав Коваленко, армія РФ руйнує все, що «знаходиться в зоні досяжності», особливо з використанням КАБів. Проти цих бом наразі немає ефективної протидії, підкреслив оглядач.

Він також зазначив, що окупанти не розпочали рейдові дії на Сумщині, через дефіцит ресурсів. Тому, за його словами, російське командування зараз постало перед дилемою: намагатися реалізовувати плани щодо відкриття нового фронту, або ж надалі концентруватися на одному з напрямків, наприклад Вовчанському чи в районі Липців.

«І я неодноразово говорив, так, це можна сприймати по-різному, можете мене називати як завгодно, але якщо росіяни відкриють ще один фронт, наприклад, на Сумщині, то це буде нам на користь, в першу чергу. Чому? Пояснюю. Тому що в них тоді буде ще більше недокомплектації і рішення тих самих однакових бойових задач буде потребувати задіяння одночасно більшого ресурсу, ніж могло б бути, і при цьому ресурсу ще й без достатньо механізованої підтримки. Тобто цей фронт – це однозначно ще й збільшення втрат для російських окупантів», – заявив Коваленко.

Він підкреслив, що для російського командування пріоритетним є не Харківський напрямок, та не Сумський напрямок. Пріоритеті для РФ зараз – Покровський напрямок, відкриття в перспективі Торецького, а також Часів Яр.