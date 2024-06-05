Наступом на Харківщині армія РФ «вистрілила собі в ногу» – LSM
Армія РФ «вистрілила собі в ногу» наступом на Харківському напрямку, де ініціатива зараз належить українським силам, заявив в інтерв’ю військовий аналітик, полковник запасу Національних збройних сил (НВС) Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв, передає латвійське видання Rus.LSM.
ЗСУ «проспали» наступ РФ на Харківському напрямку, що дозволило російським військам швидко просунутися першого тижня. Але українці перекинули значні сили на цей напрямок, внаслідок чого наступ агресора зупинився.
“По суті, там ініціатива тепер належить українським силам, тому що вони мають чисельну перевагу”, – сказав Раєв.
Українцям також грає на руку дозвіл використовувати озброєння Заходу, особливо США, по цілях на території РФ. Вони успішно використовують цю можливість.
Часто висловлюються побоювання щодо 300-тисячної армії РФ, але на фронті її не видно. «Можливо, такі цифри справді є. Але вони не беруть участі у бойових діях. Це означає, що це може бути спроба російської армії виманити українські сили з донецького фронту і потім розпочати там наступ», — заявив Раєв, зазначивши, що на Донеччині теж не видно масованого наступу, є лише локальні та тактичні атаки.
Однак він зазначив, що на інших ділянках фронту ситуація складна, оскільки частину військ перекинули звідти на Харківський напрямок. Здебільшого бригади з донецького напрямку.
«Якщо ви перекидаєте війська й у вас на лінії фронту залишиться менше сил, то ми бачимо, що, на жаль, російська армія в кількох місцях поступово просувається вперед. Це не дуже гарна картина. Тому, звісно, Україні потрібні додаткові резерви», – сказав Раєв.
За його словами, саме Донецький напрямок стане наступним основним напрямком нападу РФ.
Читайте також: «Не так багато в них часу, щоб залишити Вовчанськ» – Коваленко про ресурси РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: армия РФ, Латвия, наступ, росіяни, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наступом на Харківщині армія РФ «вистрілила собі в ногу» – LSM»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 18:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ «вистрілила собі в ногу» наступом на Харківському напрямку, де ініціатива зараз належить українським силам, заявив в інтерв’ю військовий аналітик, полковник запасу Національних збройних сил (НВС) Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв, передає латвійське видання Rus.LSM.".