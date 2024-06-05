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Наступом на Харківщині армія РФ «вистрілила собі в ногу» – LSM

Події 18:42   05.06.2024
Оксана Якушко
Наступом на Харківщині армія РФ «вистрілила собі в ногу» – LSM

Армія РФ «вистрілила собі в ногу» наступом на Харківському напрямку, де ініціатива зараз належить українським силам, заявив в інтерв’ю військовий аналітик, полковник запасу Національних збройних сил (НВС) Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв, передає латвійське видання Rus.LSM.

ЗСУ «проспали» наступ РФ на Харківському напрямку, що дозволило російським військам швидко просунутися першого тижня. Але українці перекинули значні сили на цей напрямок, внаслідок чого наступ агресора зупинився.

“По суті, там ініціатива тепер належить українським силам, тому що вони мають чисельну перевагу”, – сказав Раєв.

Українцям також грає на руку дозвіл використовувати озброєння Заходу, особливо США, по цілях на території РФ. Вони успішно використовують цю можливість.

Часто висловлюються побоювання щодо 300-тисячної армії РФ, але на фронті її не видно. «Можливо, такі цифри справді є. Але вони не беруть участі у бойових діях. Це означає, що це може бути спроба російської армії виманити українські сили з донецького фронту і потім розпочати там наступ», — заявив Раєв, зазначивши, що на Донеччині теж не видно масованого наступу, є лише локальні та тактичні атаки.

Однак він зазначив, що на інших ділянках фронту ситуація складна, оскільки частину військ перекинули звідти на Харківський напрямок. Здебільшого бригади з донецького напрямку.

«Якщо ви перекидаєте війська й у вас на лінії фронту залишиться менше сил, то ми бачимо, що, на жаль, російська армія в кількох місцях поступово просувається вперед. Це не дуже гарна картина. Тому, звісно, ​​Україні потрібні додаткові резерви», – сказав Раєв.

За його словами, саме Донецький напрямок стане наступним основним напрямком нападу РФ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ «вистрілила собі в ногу» наступом на Харківському напрямку, де ініціатива зараз належить українським силам, заявив в інтерв’ю військовий аналітик, полковник запасу Національних збройних сил (НВС) Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв, передає латвійське видання Rus.LSM.".